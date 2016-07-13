محافظ الشرقية يشكل لجنة لتطوير الزقازيق وإنشاء حى ثالث

قرر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، تشكيل لجنة من أساتذة كلية الهندسة والمشرفين بالمحافظة لتطوير مدينة الزقازيق، مشيراً إلى أن أعمال التطوير والتجميل تشمل الاهتمام بمداخل ومخارج المدينة ورفع الإشغالات والباعة الجائلين وتنظيم الشوارع وتسهيل الحركة المرورية وخلق محاور مرورية جديدة ورفع كفاءة الطرق والكبارى والاهتمام بالنظافة وإزالة كافة الملصقات والكتابات والعبارات المسيئة من على الجدران لإعادة الوجه الحضارى والجمالى للمدينة لتليق بعاصمة محافظة الشرقية، فضلا عن البدء في دراسة انشاء حي ثالث يضم المناطق المترامية بالمدينة لتوسعة المدينة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس تنفيذي المحافظة برئاسة اليوم الأربعاء، وبحضور اللواء سامي سيدهم نائب المحافظ واللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية والأستاذ فخرى عبدالعزيز السكرتير العام المساعد ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

كما قرر المحافظ تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ كافة الأعمال والمشروعات بقطاع الطرق لسرعة الإنجاز في العمل مع التأكد من الإلتزام بالمعايير والمواصفات الهندسية المطلوبة لتنفيذ شبكة الطرق داخل محافظة الشرقية، مشيراً إلى أن جودة الطرق لا تتناسب مع حجم التمويل الكبير والمتاح لتنفيذ وشبكة طرق جيدة داخل المحافظة.

وخلال الاجتماع أشار المحافظ إلى تنظيم مبادرة (حلوة يا بلدى) أسبوع للنظافة والتجميل بمختلف المحافظات يوم 16 يوليو القادم مؤكداً أنه تم عقد إجتماعات مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لتنفيذ المبادرة بشكل يليق بالمحافظة وتم الإنتهاء من تحديد الأماكن السكنية لتنفيذ المبادرة وتحديد قريه بكل وحدة محلية.

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