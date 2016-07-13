محلب يعلن دراسة نشر قوائم سوداء لمغتصبى أراضى الدولة بالصحف والمواقع

طالب المهندس إبراهيم محلب، رئيس لجنة استرداد أراضى الدول، بتوجيه إنذارات لكل المتعدين على أراضى الدولة الواردة أسمائهم بالحصر، على أن تدرس اللجنة فى اجتماعاتها القادمة إعداد قوائم سوداء يتم إعلانها بالصحف، والمواقع بأسماء كل مغتصبى أراضى الدولة، وكل من يرفضون الاستجابة لتقنين أوضاعهم ليعلم الجميع من يغتصبون حق الشعب الدولة.

وأكدت لجنة الحصر، بلجنة استرداد أراضى الدولة، أن اغلب جهات الولاية قدمت الحصر الخاص بالتعديات الواقعة على أراضيها وتتم مراجعتها حاليا لتدقيقها وكشفت أنها اصبح لديها الآن حصر كامل بالمعلومات والأسماء والمساحات لأكثر من 70% من أراضى الدولة المتعدى عليها، ويجرى حاليا تسجيل هذا الحصر فى قاعدة البيانات الخاصة باللجنة.

ووافقت اللجنة حسب بيان لها على بدء إجراءات الموجة الرابعة لاسترداد الأراضى المتعدى عليها خلال الأسبوع القادم ومن المتوقع ان تشمل هذه المرحلة نحو 5700 فدان تابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية بمنطقة وأدى النطرون إضافة الى بعض الاراضى التابعة لشركات مثل القابضة للصناعات المعدنية.

كما ناقشت اللجنة أيضا تقرير الحصر الخاص بالتعديات على أراضى وزارة النقل والهيئات التابعة لها، وفى مقدمتها هيئة السكة الحديد، والتى كشف الحصر وجود أكثر من خمسة آلاف حالة تعدى على أراضيها اغلبها من أفراد.

وكلفت اللجنة وزارة النقل بتوجيه إنذارات عاجلة وأخيرة الى المعتدين بالتقدم بطلبات لتقنين أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة وإما ستبدأ اللجنة بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لهذه التعديات خاصة وان أراضى السكة الحديد قيمتها المالية مرتفعة وتقدر بالمليارات، ولا يمكن التهاون مع المتعدين عليها.



>لجنة استرداد أراضى الدولة تعطى الجهات المسئولة مهلة أسبوعين لحصر التعديات..محلب: من يقصر سيحاسب ولن نترك موظف وحيدا ومن يخشى المسئولية فليترك موقعه لمن يقدر.. ولدينا وحوش قادرون على تحمل المسئولية

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