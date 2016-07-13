الوداد يعلن عن قائمة قوية استعدادا لملاقاة الأهلي

أعلن جون توشاك المدير الفني للوداد المغربي عن قائمة فريقه التي ضمت 20 لاعبا استعدادا لملاقاة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الوداد ضيفا على الأهلي يوم السبت المقبل في ملعب برج العرب لملاقاته في ثالث جولات البطولة لحساب المجموعة الأولى.

ويحتل الوداد صدارة المجموعة برصيد ست نقاط بينما يأتي الأهلي في المركز الرابع والأخير بدون أي نقطة حتى الآن.

وشهدت القائمة استدعاء توشاك لإسماعيل الحداد وعبد العظيم خضروف وصلاح الدين السعيدي وفابريس أونداما.

في حراسة المرمى: زهير العروبي (22)- محمد عقيد (1)- أنس الأصباحي (2)

في الدفاع: حمزة الواسطي (11)- يوسف رابح (13)- أيوب القاسمي (16)- يونس بلخضر (19)- ياسين الكردي (20)- عبد اللطيف نوصير (28)- أمين عطوشي (5)- صلاح الدين السعيدي (4)

في الوسط: إبراهيم النقاش (6)- وليد الكرتي (18)- جمال أيت بن أيدير (24)- إسماعيل الحداد (25)- عبد العظيم خضروف (26)

في الهجوم: محمد أوناجم (7)- رضى هجهوج (8)- إبراهيما كيتا (9)- فابريس أونداما (21)