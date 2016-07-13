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طارق حامد: لم أستكمل لقاء الشرطة بسبب الإجهاد

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طارق حامد: لم أستكمل لقاء الشرطة بسبب الإجهاد طارق حامد: لم أستكمل لقاء الشرطة بسبب الإجهاد

أوضح طارق حامد لاعب وسط الزمالك سبب عدم استكماله للقاء اتحاد الشرطة الثلاثاء في ثمن نهائي كأس ، مشيرا إلى جاهزيته التامة لمباراة الفريق المقبلة أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

وقال حامد للصحفيين:"لم أخرج بسبب الإصابة، وإنما الجهاز الفني فضل إراحتي بسبب الإجهاد".

وأضاف "جاهز بكل قوة للقاء صن داونز، سنحقق الفوز بإذن الله لضمان التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال".

ويستضيف الزمالك فريق صن داونز يوم الأحد المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وخرج حامد مستبدلا في الدقيقة 58 بلقاء الشرطة الذي حسمه الزمالك 2-1 ليضرب موعدا مع الاتحاد في دور الـ8 لكأس مصر التي يحمل لقبها.

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