تقرير في الجول - ماذا ينتظر رمضان صبحي حتى يرتدي قميص ستوك

أعلن الأهلي عن سفر نجمه الشاب رمضان صبحي إلى إنجلترا خلال 24 ساعة من إتمام الانتقال إلى ستوك سيتي، فما هي الخطوات التي ستمر بها صفقة رمضان؟

رمضان صاحب الـ19 عاما بات على بعد اجتياز الكشف الطبي قبل إتمام التعاقد مع ستوك سيتي الذي اتفق مع الأهلي بالفعل على بنود التعاقد. ( اقرأ التفاصيل )

فما هي الخطوات التي يسير بها النادي واللاعب من أجل إتمام انتقال إلى الدوري الإنجليزي.

بنود العقد

الخطوة الأولى في التعاقد، تكون الاتفاق مع ممثلي اللاعب نفسه على بنود العقد بصرف النظر عن الدرجة التي يلعب بها.

بالطبع، خلال تلك الخطوة يجب إرسال عرض رسمي إلى إدارة النادي الذي يضم اللاعب نفسه بعد استطلاع رغبته في الرحيل.

وبعد استطلاع رأي اللاعب، تبدأ المفاوضات رسميا بين إدراتي الناديين وبحضور ممثلي اللاعب من أجل الاتفاق على بنود العقد.

ولا نحتاج لأن نقول أن عدم الاتفاق بين الناديين ينهي الأمل في إتمام الصفقة حتى لو كان ذلك غير عكس رغبة اللاعب.

بحسب إعلان الأهلي، فالخطوة الأولى في صفقة انضمام رمضان إلى ستوك تمت بنجاح. ( تعرف على تفاصيل عقد ستوك ورمضان )

لكن ماذا يحدث بعد الاتفاق؟

ننتقل إلى الخطوة التالية مباشرة .. الكشف الطبي

يخضع اللاعب للكشف الطبي بمجرد الاتفاق بين الناديين على إتمام التعاقد.

والكشف الطبي في الأندية الكبيرة صارم للغاية، ويتم عادة داخل مقر النادي نفسه أو في مستشفى خاص تابع له.

وليس غريبا بالطبع هذه الجدية التي يجدها اللاعبون في الكشف الطبي، فالنادي على وشك دفع الملايين من أجل إتمام الصفقة ولا يمكن أن يشتري "سمك في ماء".

لذلك تجد أن النادي يحاول إتمام الصفقات مع اللاعبين غير المعروفين أو القادمين إلى إنجلترا لأول مرة في الفترات الأولى من موسم الانتقالات، خشية أن يقعوا في فخ اليوم الأخير في السوق.

فالعديد من الأندية بسبب ضيق الوقت في اليوم الأخير من السوق، ضمت لاعبين دون إجراء الكشف الطبي بجدية ليكتشفوا إصابتهم بعد فوات الأوان.

إذا اجتاز اللاعب الكشف الطبي بنجاح، يصبح من حق النادي رسميا.

لكن السؤال هنا، هل يفشل لاعبون في اجتياز الكشف الطبي؟

تلجأ الأندية الإنجليزية - في حال ضم لاعبين ينتقلون إلى أوروبا لأول مرة - إلى طلب كشوفات طبية سابقة من النادي الذي يضم اللاعب وسجل إصاباته.

وأحيانا، تطلب بعض الأندية معلومات عن التاريخ الطبي لعائلة اللاعب، من أجل التأكد من عدم معاناته مستقبلا من مرض وراثي.

وقد تجري بعض الأندية اختبارات للياقة البدنية داخل الملعب، وإن كان ذلك يحدث في حالات نادرة.

على أي حال، إذا تأكد النادي من وجود أي مشكلة صحية تخص اللاعب، قد يتراجع عن إتمام الصفقة.

هذا ينقلنا إلى نقطة أخرى، وهي أن كل ناد يمتلك طريقته الخاصة في إجراء الكشف الطبي.

وأبرز دليل قريب على ذلك، فشل انتقال لويك ريمي من كوينز بارك رينجرز إلى ليفربول في صيف 2014 بسبب فشله في الاختبار الطبي، ولكنه وقع بعدها بأيام لتشيلسي.

وذلك لأن هناك أندية تتقبل أن تتحمل المخاطر، وفي المقابل قد لا تقبل أندية أخرى بالمغامرة خاصة إذا كان هناك أسماء أخرى متاحة في سوق الانتقالات.

بالتأكيد، الأندية التي تمتلك ميزانية مفتوحة لديها فرص أكبر في المغامرة دون أن تبكي على فشل صفقة.

حسنا، الأمر لا يتم بشكل رسمي بعد تجاوز الكشف الطبي، هناك خطوة أخيرة.

تصريح العمل

وضع الاتحاد الإنجليزي نظاما جديدا لإصدار تصاريح العمل من مصلحة الهجرة البريطانية، حتى تقطع الطريق على اللاعبين العاديين من خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية والذين يحرمون الناشئين الإنجليز من المشاركة في الدوري الإنجليزي.

وضع الاتحاد خمس قوائم للاتحادات المحلية حسب تصنيف الفيفا، حيث ينبغي على اللاعب الذي يلعب لمنتخب من الأول للعاشر في تصنيف الفيفا لعب 30% على الأقل من مباريات المنتخب في أخر عامين.

إذا كان التصنيف من 11 إلى 20، تزيد النسبة لـ45%، من 21 لـ30 تزيد النسبة لـ60%، أما من 31 إلى 50 فينبغي أن يلعب اللاعب 75% أو أكثر من مباريات المنتخب في أخر عامين.

نقطة هامة هنا، الفترة تقل من عامين إلى عام واحد إذا كان اللاعب يبلغ أقل من 21 عاما.

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