لاعب صن داونز: علينا الحذر من كرات الزمالك الثابتة

قال ثيمبا زواني لاعب ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي إن فريقه استعد جيدا لمواجهة الزمالك في القاهرة يوم الأحد المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وصرح لاعب الوسط لصحيفة كيك أوف الجنوب إفريقية:"تابعنا الزمالك في مبارياته الأخيرة، الشيء الوحيد الذي لفت انتباهنا هو نقل لاعبيه للكرة بسرعة. يجيدون أيضا الكرات الثابتة ويضغطون بقوة".

وأضاف "لدينا خطة قبل مواجهتهم. علينا الحذر وتجنب منحهم الركلات الركنية والكرات الثابتة".

وستكون مواجهتي الذهاب والإياب بين الفريقين حاسمتين بشكل كبير في صدارة المجموعة، فالناديان يتصدران المجموعة حاليا بـ3 نقاط لكل منهما بعد تفقهما على إنيمبا النيجيري.

ويلتقي الفريقان يوم الأحد المقبل في القاهرة ثم يتواجهان مجددا في جنوب إفريقيا يوم 27 يوليو المقبل.