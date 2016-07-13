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"الصداع الجديد فى التشخيص والعلاج" مؤتمر بقسم أعصاب المنصورة غدا

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"الصداع الجديد فى التشخيص والعلاج" مؤتمر بقسم أعصاب المنصورة غدا "الصداع الجديد فى التشخيص والعلاج" مؤتمر بقسم أعصاب المنصورة غدا
يعقد قسم المخ والأعصاب بجامعة المنصورة بالاشتراك مع قسم المخ والأعصاب بجامعة القاهرة المؤتمر العلمى المشترك الأول بعنوان "الصداع الجديد فى التشخيص والعلاج" غدا الخميس.

وقال الدكتور أحمد جمال عذب رئيس قسم المخ والأعصاب بجامعة المنصورة، إن المؤتمر يهدف إلى التعاون ما بين الجامعات المختلفة لتبادل الخبرات والوصول إلى أفضل الطرق لرفع مستوى وكفاءة تشخيص وعلاج مرضى الصداع.

وأشار إلى أن المؤتمر يناقش طرق تشخيص الصداع النصفى وكيفية تفرقته عن الأنواع الأخرى من الصداع، وأيضا آخر ما وصل إليه الطب فى علاج هؤلاء المرضى، وتحديدا بالنسبة للحالات المستعصية والتى لا تستجيب للعلاج.


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