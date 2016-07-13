أخبار اليمن..القوات الحكومية تحرر جبل الذهب بنهم شرق صنعاء

صرح عبد الله الشندقى المتحدث باسم المقاومة اليمنية فى صنعاء بأن قوات الجيش والمقاومة تمكنت اليوم من تحرير جبل الذهب بمديرية نهم شرق صنعاء بعد كسر هجوم لمليشيات الحوثيين وصالح الانقلابية.

وقال الشندقى- فى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الحكومية- أن الاشتباكات بدأت بعد هجوم للمليشيا تعلى مواقع الجيش فى الساعات الأولى من صباح اليوم وتمكنت القوات الحكومية من كسر هجومهم، وشن هجوم مضاد تمكنوا من خلاله تحرير مناطق جديدة والاستيلاء على معدات عسكرية بينها قناصات ومدافع هاون ورشاشات متوسطة.

وأكد مقتل أكثر من 17 مسلحا من المليشيات وجرح العشرات فيما قتل 8 وأصيب 12 أخرون من قوات الجيش والمقاومة.

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