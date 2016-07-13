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وكيل أوقاف الإسكندرية يمنح مديرى الإدارات شهراً لحصر الزوايا تمهيداً لضمها

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وكيل أوقاف الإسكندرية يمنح مديرى الإدارات شهراً لحصر الزوايا تمهيداً لضمها وكيل أوقاف الإسكندرية يمنح مديرى الإدارات شهراً لحصر الزوايا تمهيداً لضمها
شدد الدكتور عبدالناصر نسيم، وكيل أوقاف الإسكندرية، على مديرى إدارات الأوقاف وقيادات المديرية والمفتشين على ضرورة ضم الزوايا الصغيرة التى تعد منبعاً للشر والفكر المتطرف، ومنح مديرى الإدارة شهراً كمهله لحصر جميع الزوايا الموجودة فى كل إدارة بالمحافظة تمهيداً لضمها.

وأكد خلال اجتماعه مع الأئمة وقيادات المديرية اليوم، على ضرورة الاجتماع مع الأئمة والدعاه فى كل إدارة وتوجيههم بأهداف الخطبة المكتوبة وإبلاغهم بنتيجة الاجتماع اليوم، وإرسال تقارير خاصة عن نتائج اجتماعات كل إدارة بحد أقصى الأثنين القادم إلى مكتب وكيل وزارة الأوقاف.

وطالب وكيل أوقاف الإسكندرية بضرورة عقد اجتماع دورى مع الأئمة بصفه مستمرة للتواصل الدائم معهم فى كافة الأمور الدعوية والدينية.


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