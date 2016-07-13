المنيا تستعد لبدء مبادرة «حلوة يا بلدي» السبت القادم

كلف اللواء طارق نصر محافظ المنيا، رؤساء المركز والمدن برصد كافة أعمال التجميل والنظافة بالمدن والقرى التي تم اختيارها ضمن مبادرة ” حلوة يا بلدي ” قبل وأثناء وبعد الانتهاء منها والمرور على تلك المناطق للوقوف على ما تم انجازه من أعمال .

كما كلف المحافظ مدير مكتب المتابعة وإدارة التفتيش المالي والادارى بالمحافظة بالمرور على المناطق التي تم تحديدها وإعداد تقرير مصور بأى سلبيات موجودة بالأماكن المختارة .

ووجه المحافظ بالعمل على توفير كافة أوجه الدعم والإمكانات اللازمة لتنفيذ المبادرة بالشكل الذي يليق بالمحافظة، مشددًا على دعم المشاركة المجتمعية الجادة والفعالة للمواطنين في فعاليات الأسبوع، مؤكدًا أن النظافة تعكس أخلاقيات وسلوكيات المواطن، فيما تشهد كل منطقة مستهدفة تجميل الشارع المواجه لها والمدرسة ومركز الشباب من خلال القيام بأعمال النظافة والتجميل ورفع المخلفات وتجمعات القمامة ودهان الأرصفة والتشجير والإنارة على أن يتم مشاركة طلاب كلية الفنون الجميلة في النواحي الفنية والجمالية

هذا وقد بدأت اعمال المبادرة في عدد من المراكز والقري التي تم اختيارها من خلال رفع وإزالة تجمعات القمامة والمخلفات وطلاء الأرصفة والأسوار ودهان البلدورات وتهذيب الأشجار.

يذكر أن ، محافظة المنيا ستشارك في أسبوع النظافة تحت عنوان ” حلوة يا بلدي ” والذي سيتم تنظيمه في توقيت واحد على مستوى محافظات الجمهورية، و سيبدأ السبت القادم 16 يوليو ويستمر حتي 22 يوليو من أجل استعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة.