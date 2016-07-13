«الصحة» تؤكد سلامة القمح المستورد وخلوه من فطر«الأرجوت»

أكد الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، الأربعاء، أن القمح الوارد للبلاد قمح خام ويخضع لعمليات قبل الطحن من بينها التبخير، و التهوية، و الغربلة، والنقاوة، و الغسيل ويتم اخذ عينات منه بواسطة الجهات الرقابية ويتم فحصها بالمعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان للتأكد من خلوها من الارجوت لتكون صالحة للطحن.

وأوضح قنديل، خلال بيان صادر عن الوزارة اليوم، أن يتم تداوله بأن القمح الذى يتم استيراده غير مطابق للمواصفات، فيما يخص فطر “الأرجوت” هو كلام عار تمامًا من الصحة.

وأضاف أن النسب المسموح بها لفطر الارجوت في القمح الخام بالمواصفات القياسية المصرية 0.05% هي نفس النسب التي يسمح بها بالمواصفات القياسية الدولية والتي جاءت بتشريعات هيئة الدستور الغذائي العالمي (الكودكس) والتي تشترك فيها 187 دولة, وأيضاً هذه النسبة مسموح بها في منظمة الأيزو العالمية رقم 7970 لسنة 2000.

وقال إنه بإجراء دراسة تحليل المخاطر لفطر الارجوت والتي تم إجرائها بالتعاون مع منظمة الاغذية والزراعة ‪FAO تبين أن البيئة في مصر غير مناسبة لتوطينه واستقراره, حيث ان البيئة المناسبة لانبات الاجسام الحجرية لفطر الارجوت (من صفر إلي 10 درجة مئوية لمدة 25 يوم علي الاقل) وهي ظروف غير متوفرة بالبيئة المصرية والفطر لا يمكن أن يتوطن في مصر ولا يمكن أن يتسبب في خسائر اقتصادية.

جدير بالذكر أن أكثر من 95% من القمح المتداول عالمياً به هذه النسب من الارجوت في القمح الخام , وتعتبر مصر من أكثر الدول التي تقوم باستيراد القمح الخام ويتم استيراد القمح الخام منذ ستينيات القرن الماضي .

لذا أكدت وزارة الصحة والسكان حرصها تمامًا علي سلامة وصحة المواطن المصرى ، وشددت على أنه لم ولن يُسمح بدخول أى رسائل أقماح خام تتعدى فيها نسبة الأرجوت ما هو منصوص عليه بالمواصفات وأن كل ما أثير عن الارجوت واستيراد أقماح ضارة بالصحة العامة ليس له أى أساس من الصحة وتدعو جميع المواطنين عدم الانسياق خلف اى شائعات قد تؤثر علي الامن القومي المصرى.