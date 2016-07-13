أخبار عاجلة

بالصور- للرجل.. قصَات الشعر لعام 2017 -
بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة -
مقتل شاب خلال مشاجرة بسبب "كلب" في دمياط -
8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس -
محافظ المنيا يعزي الأنبا مكاريوس في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
بعد تفجيري طنطا والإسكندرية.. "التسويق السياحي بالصعيد": لن نتحمل 7 سنين "عجاف" أخرى -
تأجيل محاكمة 43 إخوانيًا لتحريضهم على العنف بمنيا القمح لـ 3 يوليو -
محافظ الشرقية يُعلن الحداد العام وتنكيس الأعلام 3 أيام -
سطو مسلح على سوبر ماركت شهير بدمياط الجديدة -
تلاميذ الإسكندرية يجسدون وحدة "الهلال والصليب" في طابور الصباح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

«الصحة» تؤكد سلامة القمح المستورد وخلوه من فطر«الأرجوت»

Google+ Print
«الصحة» تؤكد سلامة القمح المستورد وخلوه من فطر«الأرجوت» «الصحة» تؤكد سلامة القمح المستورد وخلوه من فطر«الأرجوت»

أرشيفية

أكد الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، الأربعاء، أن القمح الوارد للبلاد قمح خام ويخضع لعمليات قبل الطحن من بينها التبخير، و التهوية، و الغربلة، والنقاوة، و الغسيل  ويتم اخذ عينات منه بواسطة الجهات الرقابية ويتم فحصها بالمعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان للتأكد من خلوها من الارجوت لتكون صالحة للطحن.

وأوضح قنديل، خلال بيان صادر عن الوزارة اليوم، أن يتم تداوله بأن القمح الذى يتم استيراده غير مطابق للمواصفات، فيما يخص فطر “الأرجوت” هو كلام عار تمامًا من الصحة.

وأضاف أن النسب المسموح بها لفطر الارجوت في القمح الخام بالمواصفات القياسية المصرية 0.05% هي نفس النسب التي يسمح بها بالمواصفات القياسية الدولية والتي جاءت بتشريعات هيئة الدستور الغذائي العالمي (الكودكس) والتي تشترك فيها 187 دولة, وأيضاً هذه النسبة مسموح بها في منظمة الأيزو العالمية رقم 7970 لسنة 2000.

وقال إنه بإجراء دراسة تحليل المخاطر لفطر الارجوت والتي تم إجرائها بالتعاون مع منظمة الاغذية والزراعة ‪FAO تبين أن البيئة في غير مناسبة لتوطينه واستقراره, حيث ان البيئة المناسبة لانبات الاجسام الحجرية لفطر الارجوت (من صفر إلي 10 درجة مئوية لمدة 25 يوم علي الاقل) وهي ظروف غير متوفرة بالبيئة المصرية والفطر لا يمكن أن يتوطن في مصر ولا يمكن أن يتسبب في خسائر اقتصادية.

جدير بالذكر أن أكثر من 95% من القمح المتداول عالمياً به هذه النسب من الارجوت في القمح الخام , وتعتبر مصر من أكثر الدول التي تقوم باستيراد القمح الخام ويتم استيراد القمح الخام منذ ستينيات القرن الماضي .

لذا أكدت وزارة الصحة والسكان حرصها تمامًا علي سلامة وصحة المواطن المصرى ، وشددت على أنه لم ولن يُسمح بدخول أى رسائل أقماح خام تتعدى فيها نسبة الأرجوت ما هو منصوص عليه بالمواصفات وأن كل ما أثير عن الارجوت واستيراد أقماح ضارة بالصحة العامة ليس له أى أساس من الصحة وتدعو جميع المواطنين عدم الانسياق خلف اى شائعات قد تؤثر علي الامن القومي المصرى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس

8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس

وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم

وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم

أقباط مصريون بكاليفورنيا عن التفجيرين: العنف ضدنا ليس جديدًا

أقباط مصريون بكاليفورنيا عن التفجيرين: العنف ضدنا ليس جديدًا

إسرائيل تغلق معبر طابا الحدودي مع مصر بشكل فوري

إسرائيل تغلق معبر طابا الحدودي مع مصر بشكل فوري