الرئيس السيسي يستعرض الاستعدادات لعقد القمة العربية المقبلة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، حيث استعرض “أبو الغيط” الاستعدادات الجارية لعقد القمة العربية المقبلة التي ستستضيفها العاصمة الموريتانية نواكشوط، حيث تتولى مصر رئاسة الدورة الحالية للقمة.

كما عرض “أبو الغيط”، الوثائق التي ستتم مناقشتها خلال القمة العربية المقبلة، والتي تتعلق بمختلف جوانب العمل العربي المشترك.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن أمين عام جامعة الدول العربية عرض رؤيته لتعزيز دور الجامعة على الساحات العربية والإقليمية والدولية، فضلًا عن دعم العمل العربي المشترك على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأكد الرئيس السيسي، في هذا الصدد، أهمية مواصلة جهود تعزيز وتطوير كافة مناحي العمل العربي المشترك، أخذًا في الاعتبار أن دقة الظروف التي تمر بها عدة دول عربية تدعو إلى مزيد من التضامن والتنسيق العربي، وتقوية وحدة الصف العربي في مواجهة كافة الأخطار المحدقة بالدول العربية.

وأعرب الرئيس عن خالص تمنياته بأن تكلل أعمال القمة العربية المقبلة بالنجاح، وأن تساهم نتائجها في تحقيق آمال وطموحات الشعوب العربية.