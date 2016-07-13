لجنة لمراجعة تراخيص الأكشاك والأنشطة التجارية بكورنيش بنى سويف

قرر المهندس شريف محمد حبيب، محافظ بنى سويف، تشكيل لجنة لمراجعة كافة تراخيص الأكشاك والأنشطة التجارية، وكذلك التخصيصات الصادرة للمنشآت والجراجات والأبراج ،وكذلك موقف الاشغالات بمنطقة كورنيش النيل بمدينة بنى سويف.

وتضم اللجنة فى عضويتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف، إدارة حماية النيل، التخطيط العمرانى، السياحة ،الأملاك، والشئون المالية والشئون القانونية بالمحافظة حيث تبدأ اللجنة أعمالها غدا تحت إشراف السكرتير العام.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم لمناقشة الوضع الحالى لمنطقة كورنيش النيل ومقترحات تطويره والوقوف على الوضع القانونى والفنى لبعض الأنشطة المقامة عليه، وذلك بهدف اعادة الوجه الجمالى والحضارى للكورنيش والذى يمثل متنفسا حيويا للمواطنين.

ووجه محافظ بنى سويف باعداد تصور لمنع تكدس السيارات من خلال اتخاذ بعض الاجراءات والخطوات العملية بحيث يشمل التصور المقترح الاستفادة من بعض المواقع غير المستغلة بالكورنيش ودراسة اقامة باركينج، بالإضافة إلى إعادة تأهيل الأرصفة والمتابعة المستمرة لرفع الإشغالات واتخاذ الاجراءات المرورية المناسبة فى هذا الشأن

جدير بالذكر أن هذا الاجتماع قد سبقه قيام المحافظ فى ساعة متأخرة من مساء أمس، بجولة تفقد خلالها منطقة الكورنيش بعد حملة رفع الاشغالات التى نفذتها الوحدة المحلية ،فضلا عن تفقد عددا من الأنشطة التجارية وغيرها بالمنطقة، حيث وجه خلالها باتخاذ مجموعة من الاجراءات والخطوات العملية لتطوير الكورنيش من خلال تنفيذ تصور مدروس بهدف تحقيق أفضل استفادة من موقع الكورنيش وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات التنفيذية فى هذا الشان.

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