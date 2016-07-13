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تنفيذ 8 حالات إزالة بمنطقة الجرف بالقصير بمساحة 2000 م2

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تنفيذ 8 حالات إزالة بمنطقة الجرف بالقصير بمساحة 2000 م2 تنفيذ 8 حالات إزالة بمنطقة الجرف بالقصير بمساحة 2000 م2
نفذ مجلس مدينة القصير، بالبحر الأحمر، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بالمدينة 8 حالات إزالة على أراضى الدولة لاستردادها للدولة.

ووجه اللواء يوسف الشاهد رئيس مدينة القصير اليوم الأربعاء، حملة من الإدارة الهندسية لتنفيذ عدد 8 حالات إزالة بمساحة 2000 م2 بمنطقة الجرف.

وقال اللواء يوسف الشاهد رئيس مدينة القصير بأن جميع أجهزة المدينة تقف بالمرصاد لكل من تسول نفسه بالتعدى على أملاك الدولة بأى شكل من الأشكال، مؤكدا أن حملة الإزالات ستستمر لتشغل جميع أراضى الدولة التى تم الاستيلاء عليها.


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