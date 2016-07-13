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«الاقتصادية» تقضي بعدم الاختصاص في نزاع عمرو دياب و«روتانا»

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«الاقتصادية» تقضي بعدم الاختصاص في نزاع عمرو دياب و«روتانا» «الاقتصادية» تقضي بعدم الاختصاص في نزاع عمرو دياب و«روتانا»

– أرشيفية

قضت الدائرة الثانية مستعجل بمحكمة القاهرة الافتصادية، اليوم الأربعاء، بعدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع بين كل من شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، والمطرب عمرو دياب، حول وقف بث البوم “أحلى وأحلى” على قناة اليوتيوب، حسما أفاد مراسلنا.

وكانت المحكمة، قد قضت برفض الدعوى الأولى رقم 23 لسنة 2016 مستعجل القاهرة التي رفعتها شركة روتانا ضد المطرب عمرو دياب، حيث أكدت حيثيات الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وألزمت شركة روتانا بمصروفات دعواها الأصلية 75 جنيهًا أتعاب محاماة.

وكما كانت شركة روتانا، قد أقامت دعوى رقم 23 لسنة 2016 مستعجل القاهرة مطالبة بوقف استغلال صوت عمرو دياب، ووقف الحملة الإعلانية الصادرة من شركة فودافون للألبوم “أحلى وأحلى” .

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