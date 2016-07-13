صراع الصفقات – برشلونة يرغب في ضم مهاجم وحارس مرمى

نجح برشلونة في إبرام صفقتين خلال سوق الانتقالات الجارية بضم دينيس سواريز وصامويل أومتيتي ولكنه مازال يبحث عن آخرين.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية بأن برشلونة مازال يمتلك 60 مليون يورو يستطيع إنفاقها في الانتقالات من أجل البحث عن مهاجم وحارس مرمى بالإضافة للاحتمالية القائمة لضم الظهير الأيسر الفرنسي لوكاس ديني.

وأوضح تقرير الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة حال بيعه لتوماس فيرمايلين وأدريانو بالإضافة للأموال التي حصل عليها بعد بيع مارك بارترا لبروسيا دورتموند فإنه سيواصل بحثه عن لاعبين آخرين.

يأتي ذلك بسبب الإرهاق الذي سيعاني منه الثلاثي الهجومي لويس سواريز وليونيل ميسي ونيمار مع بداية الموسم الجديد بسبب مشاركاتهم الأول والثاني في كوبا أمريكا والأخير في أوليمبياد ريو.

أما البحث عن حارس مرمى فيأتي لمواجهة احتمالية رحيل أندريه تير شتيجن إلى مانشستر سيتي في ظل رغبة المدير الفني للأخير بيب جوارديولا في التعاقد معه.