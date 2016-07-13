أحمد قطان: أبو الغيط ربان سفينة ماهر سيقود الجامعة العربية بحكمة واقتدار

فى لافتة طيبة منه، مدح السفير السعودى بالقاهرة أحمد عبد العزيز قطان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، فى بداية رحلته فى تولى المسئولية بالجامعة قائلا "أحمد أبو الغيط ربان سفينة ماهر سيقود الجامعة العربية بحكمة واقتدار".

وتابع قطان على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "أعرف معاليه منذ 17 عاماً وهو رجل دولة وسياسى مرموق، جاد فى عمله وثقتى كبيرة فى إنه سوف يعمل جاداً على تطوير آليات عمل جامعة الدول العربية".

وأضاف قطان "التقيت أمس فى مقر جامعة الدول العربية بمعالى الأمين العام أحمد أبوالغيط، لتهنئته على توليه منصبه وتمنيت له التوفيق والسداد.



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أحمد عبد العزيز قطان على تويتر

- السفير السعودى يلتقى أحمد أبو الغيط لتهنئته بمنصب أمين عام الجامعة العربية

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