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قوات الاحتلال الإسرائيلى تتوغل بشكل محدود شمال وجنوب قطاع غزة

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قوات الاحتلال الإسرائيلى تتوغل بشكل محدود شمال وجنوب قطاع غزة قوات الاحتلال الإسرائيلى تتوغل بشكل محدود شمال وجنوب قطاع غزة
توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلى الأربعاء، بشكل محدود شمال وجنوب قطاع غزة.وذكرت مصادر محلية أن أربع جرافات عسكرية توغلت انطلاقا من موقع "زيكيم" العسكرى شمال بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة وشرعت بأعمال تجريف وتمشيط فى المكان بإسناد من عدة آليات متمركزة داخل الشريط الحدودى الفاصل.

وأشارت إلى أن عدة جرافات إسرائيلية توغلت شرق بلدة خزاعة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، وقامت بأعمال تمشيط قرب السياج الفاصل وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع والطيران المروحى.

وتتوغل قوات الاحتلال الاسرائيلى بشكل دورى فى الأراضى القريبة من الشريط الحدودى الفاصل شمال وشرق قطاع غزة للبحث عن عبوات ناسفة أو أنفاق للمقاومة وتمنع المزارعين الفلسطينيين من الوصول لأراضيهم فى هذه المناطق.

من ناحية أخرى سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلى الأربعاء، بإدخال عدد من الشاحنات والحافلات إلى قطاع غزة عبر معبر "ايرز" الحدودى وذلك للمرة الأولى منذ فرضها الحصار على القطاع عام 2007.
>وأكدت مصادر فلسطينية أنه جرى إدخال ثمانى حافلات نقل وأربع ثلاجات تبريد من خلال معبر "إيرز" الخاضع للسيطرة الإسرائيلية شمال قطاع غزة.

كانت الهيئة العامة للشئون المدنية فى السلطة الفلسطينية أعلنت أمس الأول الاثنين، أنها توصلت لاتفاق مع السلطات الإسرائيلية بعد جهود حثيثة يتم بموجبه إدخال المركبات الصغيرة (سيارات) والحافلات والشاحنات (نصف نقل) وذلك عبر حاجز (بيت حانون) "ايرز" شمال قطاع غزة.

وحظرت سلطات الاحتلال الإسرائيلى إدخال حافلات النقل والسيارات منذ فرضها الحصار المشدد على قطاع غزة منتصف عام 2007، وفى منتصف عام 2010 سمحت بإدخال سيارات حديثة إلى قطاع غزة عبر معبر "كرم أبو سالم" التجارى مع استمرارها فى حظر إدخال حافلات النقل ذات الحجم الكبير.

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