«مصر للطيران» تعلن شراء 9 طائرات من طراز «بوينج 800-737» بـ 9 مليارات جنيه

أعلنت شركتي مصر للطيران وبوينج العالمية، الأربعاء، تجديد تعاونهما بشراء تسع طائرات من أحدث طرازات البوينج وهي الـ 800-737 ، بقيمة 864 مليون دولار بما يعادل 9 مليارات جنيه مصرى تقريبا.

وأكد صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران خلال مشاركته بمعرض فارنبورو الجوى 2016، الذى يُقام حالياً فى العاصمة البريطانية لندن، الدور الحيوي الذي قامت به شركة بوينج على مدار الأعوام السابقة في بناء ونمو أسطول مصر للطيران وتزويدها بأحدث الطرازات.

وأضاف أن شركة “بوينج” استطاعت من خلال الجيل الجديد من طرازات البوينج NGS 737-800 أن تنال ثقة العديد من كبريات شركات الطيران العالمية.

وتمتلك مصر للطيران حاليًا 20 طائرة من هذا الطراز NGS 737-800 وباستلام هذه الصفقة الجديدة سيمثل هذا الطراز الغالبية العظمى من إجمالي الطائرات التى تمتلكها الشركة من طرازات أخرى , هذا بالإضافة إلى امتلاكها 6 طـــائرات من طراز البوينج B777-300ERs ، وطائرتين من الـ B777-200ERs , وتستهدف خطة تحديث أسطول مصر للطيران الوصول إلى نحو 105 طائرات بنهاية العام المالي 2021/2020.

وقال مارتي بينتروت، نائب رئيس المبيعات لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في شركة بوينج للطائرات إن هذا التعاون الجديد يعد تأكيدًا على الثقة التي تضعها مصر للطيران في هذا الطراز خاصة الـ737، مؤكدًا أن الشركة تأمل في استمرارية هذه الشراكة من أجل المساهمة في تحديث ونمو أسطول شركة مصر للطيران.