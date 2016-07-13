إحالة حسام حسن وآخرين إلى المحاكمة العاجلة بتهمة الاعتداء على «مصور الداخلية»

مراسل «ONA»:

أمر المستشار عمرو سامي، المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسماعيلية، الأربعاء، بإحالة حسام حسن، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، ومساعديه حسن مصطفى، ووليد بدر، لمحاكمة عاجلة أمام محكمة جنح مستأنف قسم ثاني الإسماعيلية، بتهمة الاعتداء على مصور تابع لمديرية أمن الإسماعيلية أثناء مباراة المصري وغزل المحلة بالدوري.

وقال المستشار محمد العوضي، رئيس نيابة الإسماعيلية الكلية، إنه تحدد جلسة بعد غد السبت، لنظر المحاكمة، حسبما أفاد مراسلنا.

وكانت نيابة الإسماعيلية، قد أصدرت قرار بجبس “حسن”، ومساعديه 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهم التعدي على موظف عام، السرقة، وإتلاف كاميرا المجني عليه.