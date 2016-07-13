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رئيس البرلمان الليبى يبحث مع صالح همة اجتماع أطراف الحوار فى تونس

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رئيس البرلمان الليبى يبحث مع صالح همة اجتماع أطراف الحوار فى تونس رئيس البرلمان الليبى يبحث مع صالح همة اجتماع أطراف الحوار فى تونس
قال المستشار الإعلامى لرئيس مجلس النواب الليبى فتحى عبد الكريم المريمى، إن رئيس البرلمان الليبى اجتمع مع النائب البرلمانى وعضو لجنة الحوار صالح همة، بشأن اجتماع أطراف الحوار فى تونس، والذى سيحضره أعضاء لجنة الحوار المنبثقة من مجلس النواب الليبى.

وأضاف "المريمى"، فى بيان له اليوم، أن "هذا الاجتماع سيعقد وفق رؤية جديدة للحوار، والذى يؤمل أن يؤدى إلى اتفاق ووفاق حقيقى بين الليبيين، بعدما اتضح أن هناك خللا وعدم اتفاق حول عدد من المواد فى الاتفاق السياسى الموقع بمدينة الصخيرات المغربية.

وأصدر المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية مؤخراً قراراً يتم بمقتضاه "تكليف صالح همة محمد ممثلاً دائماً لليبيا لدى مفوضية الاتحاد الأفريقى.

يذكر أن صالح همة عضو بمجلس النواب، وعضو بفريق الحوار الوطنى الليبى بالصخيرات.

- الرئاسى الليبى يعين "صالح همة"ممثلا دائما لليبيا بمفوضية الاتحاد الأفريقى
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