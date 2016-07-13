تخصيص 100 ألف جنيه لكل مركز في مبادرة «حلوة يا بلدي» بالمنيا

مراسل «ONA»:

كلف اللواء طارق نصر محافظ المنيا، الأربعاء، رؤساء المركز والمدن برصد كافة أعمال التجميل والنظافة بالمدن والقرى التي تم إختيارها ضمن مبادرة “حلوة يا بلدي” قبل وأثناء وبعد الإنتهاء منها والمرور على تلك المناطق للوقوف على ما تم إنجازه من أعمال.

وأصدر المحافظ، تكليفاته لمدير مكتب المتابعة وإدارة التفتيش المالي والادارى بالمحافظة بالمرور على المناطق التي تم تحديدها وإعداد تقرير مصور باى سلبيات موجودة بالأماكن المختارة.

ووجه نصر، بالعمل على توفير كافة أوجه الدعم والإمكانات اللازمة لتنفيذ المبادرة بالشكل الذي يليق بالمحافظة مشدداً على دعم المشاركة المجتمعية الجادة والفعالة للمواطنين في فعاليات الأسبوع.

وأوضح أن النظافة تعكس أخلاقيات وسلوكيات المواطن ،بحيث يشارك المواطنون بالنظافة أمام منازلهم أو أمام محلاتهم ، فيما تشهد كل منطقة مستهدفة تجميل الشارع المواجه لها والمدرسة ومركز الشباب من خلال القيام بأعمال النظافة والتجميل ورفع المخلفات وتجمعات القمامة ودهان الأرصفة والتشجير والإنارة على أن يتم مشاركة طلاب كلية الفنون الجميلة في النواحي الفنية والجمالية.

وبدأت أعمال المبادرة في عدد من المراكز والقري التي تم اختيارها من خلال رفع وإزالة تجمعات القمامة والمخلفات وطلاء الأرصفة والأسوار ودهان البلدورات وتهذيب الأشجار.

يذكر أن، محافظة المنيا ستشارك في أسبوع النظافة تحت عنوان حلوة يا بلدي، والذي سيتم تنظيمه في توقيت واحد على مستوى محافظات الجمهورية، وسيبدأ 16السبت القادم يوليو ويستمر حتي 22 يوليو من أجل إستعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة.

وانتهت المحافظة من إعداد خريطة عمل المبادرة حيث تم اختيار قرية واحدة وحي واحد بعواصم المدن والمراكز لرفع كفاءتها ونظافتها والمناطق التى تم اختيارها تضم “دمشير، حى جنوب والعدوة، عطف حيدر، مطاى، كوم مطاى، مغاغة، أبا الوقف، شوارع مغاغة الرئيسية، ملوى، الروضة، حى شمال، أبوقرقاص، قرية بنى عبيد، مدينة بنى مزار”، وسيتم إعتماد مبلغ 100 الف جنيه للتنفيذ لكل مركز.