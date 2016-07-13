بالصور.. العطش يضرب 20 قرية بمركزى دمنهور وشبراخيت لمدة عام كامل

تشهد نحو 20 قرية بمركزى شبراخيت ودمنهور أزمة كبيرة لاستمرار نقص مياه الشرب بتلك القرى لفترات طويلة قاربت على العام.

وتشمل تلك القرى "عزبة لطفى، والقباطين، والعسكرى، وعلى حافظ القبلية، وعلى حافظ البحرية، وفيكتوريا، وكفر السابى، والأنصارية، والغفارة، وعزبة غزال، والشرمة، وسيف الدين، والإصلاح الزراعى"، عزبة هانم عبده، كوم السابى، سيف الدين البحرية، السراحنة، حرفوش قبلى حرفوش بحرى، القلينى، وأصبح الشاغل الرئيسى للأهالى كل صباح التوجه بالعربات الكارو إلى أقرب مناطق لملئ الجراكن لتوفير الاحتياجات اليومية للشرب.

وأكد عماد عبد الحليم النقيدى أحد أهالى قرية غزال التابعة لمركز شبراخيت، أن انقطاع مياه الشرب عن الأهالى وضعفها فى بعض الأحيان يعد كارثة بكل المقاييس، مضيفا أن الآلاف من مواطنى قرية غزال وأهالى القرى المجاورة لم يعد بإمكانهم الحصول على كوب مياه للشرب، فى ظل تصاعد أزمة انقطاع المياه عن القرية، التى استمرت لمدة عام كامل.

وأكد الأهالى أنهم تقدموا بعدد كبير من الشكاوى للمسئولين، إلا أنها لم تجد حلا حتى الآن أو استجابة، على الرغم من ارتفاع درجة الحرارة مع دخول فصل الصيف.

وفى ذات السياق، أكد على الشرمة، أحد الأهالى، أنهم لم يكونوا يعلمون أنهم على موعد مع العطش وتلوث مياه الشرب بسبب تهالك البنية التحتية، وعجز المسئولين عن توفير مياه الشرب لأغلب مدن وقرى المحافظة وليس فى هذه القرى فقط وإنما المشكلة فى أغلب قرى المحافظة فهذه الأزمة يعانى منها المواطن البحراوى، ومستمرة حتى الآن.



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طوابير أهالى شبراخيت فى انتظار حصولهم على كوب ماء من سيارة شركة مياه الشرب



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أهالى قرية غزال يتسلمون حصتهم من مياه الشرب



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أهالى البحيرة يملئون الجراكن من سيارة المياه



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الأهالى فى انتظار الحصول على مياه الشرب بالبحيرة



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طوابير السيدات بقرى مركز شبراخيت فى انتظار مياه الشرب



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الأطفال يساعدون أهاليهم فى نقل مياه الشرب



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الفتيات يساعدن أهاليهن للحصول على حصة من مياه الشرب



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بعض من أهالى مركزى دمنهور وشبراخيت يملئون الجراكن من سيارة المياه

بالصور.. العطش يضرب 13 قرية بمركزى دمنهور وشبراخيت بالبحيرة

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