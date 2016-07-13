6 عادات يومية بسيطة تقلل وزنك 10 كجم فى شهر

1- الاستحمام بماء بارد: قد يكون ذلك غير مريح بالنسبة لك، لكن الحمامات الباردة تخفض حرارة الجسم وتجعل الجسم يستخدم الخلايا الدهنية للمساعدة فى إنقاص الوزن.
2- شرب الشاى الأخضر: فمن الممكن استبدال القهوة بالشاى الأخضر فى الصباح، فأنه يساعد على فقدان الوزن بشكل سريع ويحتوى على مواد مضادة للأكسدة تعزز عملية التمثيل الغذائى.
3- الحرص على تناول وجبة الإفطار: ومن الضرورى أن تكون وجبة الإفطار تحتوى على عناصر مغذية ولا يجب الانغماس فى تناول كميات كبيرة من الطعام.
4- ممارسة التمرينات الرياضية: يجب ممارسة الرياضة كل صباح وجعله "روتين" لابد منه، إذا كنت تريد إنقاص الوزن وجعل الصحة أفضل.
5- تناول كميات كبيرة من البروتين فى وجبة الإفطار، ويجب أن تشمل الأطباق كميات كبيرة من البروتين مثل البيض والفاصوليا، لأن البروتين يحارب الدهون ويحسن قوة العضلات.
6- كن نشطا: وذلك بممارسة بعض الرياضات كالمشى أو صعود السلم بدلا من المصعد، فحاول أن تكون أكثر نشاطا مما تكون عليه فى الصباح.
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