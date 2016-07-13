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6 عادات يومية بسيطة تقلل وزنك 10 كجم فى شهر

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6 عادات يومية بسيطة تقلل وزنك 10 كجم فى شهر 6 عادات يومية بسيطة تقلل وزنك 10 كجم فى شهر
ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" بعض العادات البسيطة التى يتم فعلها فى الصباح، وتساعد على فقدان ما يصل إلى 10 كجم فى شهر واحد، وتتضمن هذه العادات الآتى:

1- الاستحمام بماء بارد: قد يكون ذلك غير مريح بالنسبة لك، لكن الحمامات الباردة تخفض حرارة الجسم وتجعل الجسم يستخدم الخلايا الدهنية للمساعدة فى إنقاص الوزن.

2- شرب الشاى الأخضر: فمن الممكن استبدال القهوة بالشاى الأخضر فى الصباح، فأنه يساعد على فقدان الوزن بشكل سريع ويحتوى على مواد مضادة للأكسدة تعزز عملية التمثيل الغذائى.

3- الحرص على تناول وجبة الإفطار: ومن الضرورى أن تكون وجبة الإفطار تحتوى على عناصر مغذية ولا يجب الانغماس فى تناول كميات كبيرة من الطعام.

4- ممارسة التمرينات الرياضية: يجب ممارسة الرياضة كل صباح وجعله "روتين" لابد منه، إذا كنت تريد إنقاص الوزن وجعل الصحة أفضل.

5- تناول كميات كبيرة من البروتين فى وجبة الإفطار، ويجب أن تشمل الأطباق كميات كبيرة من البروتين مثل البيض والفاصوليا، لأن البروتين يحارب ويحسن قوة العضلات.

6- كن نشطا: وذلك بممارسة بعض الرياضات كالمشى أو صعود السلم بدلا من المصعد، فحاول أن تكون أكثر نشاطا مما تكون عليه فى الصباح.


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مصر 365

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