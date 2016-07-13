طرق دبي تحصد 7 جوائز نوعية في مجال مراكز الاتصال بالشرق الأوسط

فازت هيئة الطرق والمواصلات بسبع جوائز على مستوى الشرق الأوسط منحتها منظمة INSIGHTS ME CALL CNTRE AWARDS ، وشركة "ITP"، ومؤسسة "IQPC " ، والتي حصدها مركز الاتصال 8009090 التابع للهيئة، وذلك في إطار مواكبته لأعلى معايير التطوير والتحسين المستمر لخدماته وإرضاء المتعاملين.

وأعرب سعادة مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، عن سروره واعتزازه بهذا الفوز خلال إهدائه الجوائز السبع من قِبل السيد يوسف الرضا، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي، والسيد أحمد محبوب، مدير إدارة خدمة المتعاملين بالهيئة، مؤكدا سعادته أن هذه الجوائز تعكس سعي الهيئة للوصول برضى المتعاملين إلى أعلى المعدلات، وهو ما يمثل إحدى الغايات الاستراتيجية المهمة وهي (إسعاد الناس)، مشددا سعادته على بذل المزيد من الجهد للحفاظ على هذا المستوى الراقي من الأداء.

وقال السيد أحمد محبوب، مدير إدارة خدمة بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي بالهيئة: إن حصول الهيئة على تلك الجوائز السبع من جهات ذات اعتبار في هذا المجال، يعكس حرصنا على تطوير مركز الاتصال بالهيئة لما يمثله من أهمية قصوى في تقديم خدماتنا المتعددة، فضلا عن اتباعنا أرقى مواصفات العمل الوظيفي اللازمة للقيام بمهام المركز، والأسلوب الأمثل لقيادة مهام المركز، مما أهلّنا لاستحقاق هذه الجوائز، خاصة في ظل المشاركة الواسعة التي حظيت بها.

وأضاف: إن مركز الاتصال بالهيئة فاز بخمس جوائز من منظمة " INSIGHTS ME CALL CNTRE AWARDS" الأولى منها في مجال الابتكار عن أفضل صورة فوتوغرافية وهي الفئة التي تُعنى بتحفيز موظفي هذه المراكز على إبراز مواهبهم في مجال التصوير المبدع ، والثانية في المجال التخصصي عن أفضل تحليل لنتائج رضى المتعاملين حيث يقوم مركز الاتصال بالهيئة بتجميع الاستبيانات الناتجة عن المحادثات الإلكترونية (الشات)، والبريد الإلكتروني، والهاتف، وتحليلها وفق أحدث الوسائل والمعايير للتعرف إلى مدى رضى المتعاملين، والثالثة عن أفضل برنامج لضمان الجودة، حيث يتم الاستماع إلى مكالمات المتعاملين مع موظفي المركز سواء عبر المحادثات الإلكترونية، أو عبر البريد الإلكتروني للاطلاع على مستوى الخدمة المقدمة للمتعاملين وجودة أداء المركز، أما الجائزة الرابعة فهي في المجال العام عن افضل مكتب دعم كبير – 70 مقعدا فما فوق "help DESK " ، موضحا بأن الفوز بهذه الفئة جاء نتيجة كثرة الخدمات المقدمة للمتعاملين، وحساسية بعضها مثل نظام (مدينتي) حيث تم تخصيص مكتب للطوارئ في حال البلاغات عالية الخطورة مثل تعطل إشارة ضوئية وسرعة التعامل معها، وأن الجائزة الخامسة كانت في المجال الفردي عن فئة أفضل مدير مركز اتصال كبير "70 مقعدا فما فوق"، أما السادسة فهي جائزة (.GOV ) وكانت من شركة (ITP ) عن أفضل مبادرة في خدمة المتعاملين على مستوى الدولة عن مشروع أنظمة مركز الاتصال، حيث تم تجديد نظام الرد الآلي، والترقية التقنية لمركز الاتصال بشكل عام، مع إمكانية الدفع الإلكتروني عبر نظام الرد الآلي في المستقبل القريب، أما السابعة فهي من مؤسسة "IQPC" عن أفضل مركز اتصال على مستوى الشرق الأوسط، من حيث سرعة الاستجابة للمكالمات، واحترافية فرق العمل في المركز.

وأعرب محبوب عن سعادته لحصول الهيئة على هذا العدد من الجوائز نظمتها جهات مرموقة، نظرا لما تتسم به من دقة وحيادية وشفافية في حيثيات جوائزها، في ظل التزامنا بالأهداف المرسومة طبقا لخططنا الاستراتيجية والغاية الثالثة والمتمثلة بـ (إسعاد الناس)، خاصة أن المراكز يعمل بها عشرات الموظفين والموظفات، هم مؤهلون لتقديم أفضل الخدمات وفق أعلى المعايير العالمية وبلغات متعددة في أجواء وظيفية محفزة ومشجعة على إتقان العمل، مؤكدا أن مركز الاتصال 8009090 يمتلك سجلا مشرفا من الجوائز، مما يجعلنا في سباق دائم نحو التميز، لا سيما أن هيئة الطرق والمواصلات تقع ضمن أحد أهم وأكبر الجهات الحكومية في إمارة دبي، وترصد باستمرار التطور النوعي لعملائها وتوقعاتهم.