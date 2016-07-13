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إصابة 12 عامل آسيوي في حادث انحراف وصدم حافلتهم برأس الخيمة

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إصابة 12 عامل آسيوي في حادث انحراف وصدم حافلتهم برأس الخيمة إصابة 12 عامل آسيوي في حادث انحراف وصدم حافلتهم برأس الخيمة

تعرض 12 عامل من الجنسية الآسيوية تتراوح أعمارهم بين 30 إلى 44 عاماً لإصابات متفاوتة ما بين المتوسطة والبليغة نتيجة حادث انحراف وصدم نخلة بإحدى الطرق برأس الخيمة.

وتفصيلاً، يشير العقيد علي سعيد العلكيم، مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، إلى ورود بلاغ لغرفة العمليات بالقيادة العامة عند الساعة 7:30 صباح اليوم، يفيد بتعرض إحدى حافلات نقل العمال لحادث انحراف ثم اصدامها بنخلة وإصابة جميع من فيها بإصابات متفاوتة، وعلى الفور، تم تحريك دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف الوطني لمكان لحادث، وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ، وتبين أثناء التحقيقات المبدئية، أن نتيجة الحادث عدم الانتباه من جانب السائق مما أدى إلى انحراف الحافلة ثم اصطدامها بنخلة، وتم نقل ملف الحادث للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وناشد العلكيم جميع قائدي المركبات بضرورة إعطاء الطريق حقه من حيث الانتباه والتركيز وعدم العبث بأشياء أخرى حتى لا تقع الحوادث وما ينتج عنها من إصابات ووفيات، ودعاهم إلى التقيد بالأنظمة والقواعد المرورية التي تضمن لهم وللجميع الأمن والسلامة.

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