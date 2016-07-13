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مقتل وإصابة 21 من القوات التابعة للرئاسى الليبى فى اشتباكات مع داعش

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مقتل وإصابة 21 من القوات التابعة للرئاسى الليبى فى اشتباكات مع داعش مقتل وإصابة 21 من القوات التابعة للرئاسى الليبى فى اشتباكات مع داعش
لقى عنصر مصرعه وأصيب 21 آخرون من قوات "البنيان المرصوص" التابعة للمجلس الرئاسى الليبى جراء الاشتباكات الدائرة بمدينة سرت مع تنظيم "داعش" الإرهابى.

وقال المكتب الإعلامى لمستشفى مصراته المركزى اليوم الأربعاء"إن قسم الحوادث والطوارئ بالمستشفى استقبل 22 جريحا من قوات "البنيان المرصوص" نتيجة الاشتباكات مع تنظيم "داعش" الإرهابى بمدينة سرت".

وأضاف المكتب أن جريحين كانت إصاباتهما حرجة، أحدهما توفى متأثرا بجراحه، والآخر تم إدخاله غرفة العمليات بقسم الحوادث والطوارئ، فيما تفاوتت إصابات العشرين الباقين ما بين البسيطة والمتوسط.
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