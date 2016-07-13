الطيران السورى يقصف أوكار "داعش" بدير الزور ومقتل 7 من عناصره فى الرقة

أكد مصدر عسكرى سورى اليوم الأربعاء أن سلاح الجو شن غارات على أوكار مسلحى تنظيم "داعش" وتجمعاتهم، أسفرت عن وقوع قتلى ومصابين بينهم فى ريف دير الزور، ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن المصدر قوله إن "الغارات تركزت على أوكار التنظيم فى قرية البغيلية غرب مدينة دير الزور بنحو 6 كيلومترات، وأسفرت عن تدمير عدة تجمعات واليات مزودة برشاشات ثقيلة".

وفى الريف الجنوبى الشرقي، كثف الطيران الحربى السورى طلعاته على تجمعات وآليات للتنظيم فى قريتى الجفرة والمريعية وشرقها، ما أدى إلى تدميرها، وأسفرت الطلعات التى نفذها سلاح الجو السورى أمس الثلاثاء عن تدمير آليات للتنظيم بعضها مزود برشاشات فى قريتى المريعية والجفرة جنوب شرق مدينة دير الزور بنحو 10 كيلومترات.

من ناحية أخرى ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان فى بريطانيا اليوم الأربعاء أن 7 عناصر من تنظيم داعش الإرهابى قتلوا فى مدينة الرقة خلال ال48 ساعة الماضية، وأوضح المرصد - نقلا عن مصادر - أن 6 مواطنين قتلوا، إضافة إلى 7 عناصر من تنظيم داعش، وإصابة مدنيين وعناصر أخرى من التنظيم فى انفجار بالقرب من حديقة الملاهى فى حارة البدو بمدينة الرقة .

ووقع الانفجار فى مستودع ذخيرة لتنظيم داعش، حيث يتواجد فى المنطقة مستودعان أحدهما كان يستخدمه النظام فى وقت سابق مستودع لأسلحته، بالإضافة لتواجد مستودع آخر قريب من المستودع السابق، كان التنظيم يستخدمه فى وقت سابق لإخفاء آليات ثقيلة استولى عليها من الأطراف التى اشتبك معها.

وتعرضت صباح اليوم مناطق فى بلدة حربنفسه بريف حماة الجنوبى عند الحدود الإدارية لمحافظة حمص، لقصف من قبل قوات النظام، واشتباكات عنيفة بين قوات النظام من جهة، والفصائل المقاتلة من جهة أخرى فى محيط البلدة، كما قصفت طائرات حربية صباح اليوم مناطق فى بلدتى حربنفسه والزارة بريف حماة الجنوبى.

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