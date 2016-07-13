مقتل جندى سعودى فى انفجار لغم أرضى على الحدود مع اليمن

أعلنت وزارة الداخلية السعودية مقتل جندى فى انفجار لغم أرضى قرب الحدود بين المملكة واليمن، وأصدرت الوزارة بيانا مساء أمس الثلاثاء قالت فيها إن جنديا قتل فى محافظة جازان، الواقعة على طول الحدود الجبلية بين المملكة واليمن.

ولم يذكر البيان الجهة الواقفة وراء زرع اللغم، ومع ذلك، بدت فإن مثل هذه التفجيرات روتينية منذ بدء التحالف الذى تقوده السعودية الحرب ضد المتمردين الحوثيين فى اليمن فى مارس عام 2015، وأسفرت الحرب عن مقتل نحو تسعة آلاف شخص ودفع اليمن - أفقر دولة فى العالم العربى - إلى حافة المجاعة.

كما أنشأت فراغا مكن فرع تنظيم القاعدة فى اليمن وجماعة منتسبة لتنظيم "داعش" من الاستيلاء على أراض وشن هجمات واسعة النطاق

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