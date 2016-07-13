أخبار عاجلة

بالصور- للرجل.. قصَات الشعر لعام 2017 -
بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة -
مقتل شاب خلال مشاجرة بسبب "كلب" في دمياط -
8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس -
محافظ المنيا يعزي الأنبا مكاريوس في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
بعد تفجيري طنطا والإسكندرية.. "التسويق السياحي بالصعيد": لن نتحمل 7 سنين "عجاف" أخرى -
تأجيل محاكمة 43 إخوانيًا لتحريضهم على العنف بمنيا القمح لـ 3 يوليو -
محافظ الشرقية يُعلن الحداد العام وتنكيس الأعلام 3 أيام -
سطو مسلح على سوبر ماركت شهير بدمياط الجديدة -
تلاميذ الإسكندرية يجسدون وحدة "الهلال والصليب" في طابور الصباح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل جندى سعودى فى انفجار لغم أرضى على الحدود مع اليمن

Google+ Print
مقتل جندى سعودى فى انفجار لغم أرضى على الحدود مع اليمن مقتل جندى سعودى فى انفجار لغم أرضى على الحدود مع اليمن
أعلنت وزارة الداخلية مقتل جندى فى انفجار لغم أرضى قرب الحدود بين المملكة واليمن، وأصدرت الوزارة بيانا مساء أمس الثلاثاء قالت فيها إن جنديا قتل فى محافظة جازان، الواقعة على طول الحدود الجبلية بين المملكة واليمن.

ولم يذكر البيان الجهة الواقفة وراء زرع اللغم، ومع ذلك، بدت فإن مثل هذه التفجيرات روتينية منذ بدء التحالف الذى تقوده السعودية الحرب ضد المتمردين الحوثيين فى اليمن فى مارس عام 2015، وأسفرت الحرب عن مقتل نحو تسعة آلاف شخص ودفع اليمن - أفقر دولة فى العالم العربى - إلى حافة المجاعة.

كما أنشأت فراغا مكن فرع تنظيم القاعدة فى اليمن وجماعة منتسبة لتنظيم "داعش" من الاستيلاء على أراض وشن هجمات واسعة النطاق
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة