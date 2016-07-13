أرقام في الجول - ما الذي يضيفه علي فتحي للزمالك ' ماكينة عرضيات تحتاج للتوجيه '

علي فتحي ظهير الزمالك الجديد ماكينة عرضيات ولكنها تحتاج إلى إعادة التوجيه لتحقق أفضل إنتاج، هذا ما يظهر في أرقام اللاعب خلال الموسم المنتهي من الدوري.

وبات فتحي أول صفقات الزمالك الرسمية في الصيف، بعدما تسلم الاستغناء الخاص به من ناديه المقاولون العرب الذي أعاره في الموسم المنتهي إلى الإنتاج الحربي. ( اقرأ التفاصيل )

لعب علي فتحي صاحب الـ24 عاما 27 مباراة مع الإنتاج الحربي هذا الموسم.

وصنع فتحي هدفين للإنتاج في مشوار الدوري، ولم يسجل.

يظهر فتحي كثيرا لزملائه من أجل تقديم المساندة في وقت الضغط على حامل الكرة، وهو ما يظهر في عدد مرات استلامه لتمريرات من زملائه.

استلم فتحي الكرة 795 مرة من زملائه خلال مباريات الدوري، بواقع 29 مرة في المباراة الواحدة. خسر 7 منهم فقط تحت ضغط.

لكن ماذا فعل ظهير الإنتاج بالكرة بعد ذلك؟

مرر فتحي الكرة لزملائه 1324 مرة بنسبة نجاح 72%، وأرسل 151 كرة عرضية.

هذا الرقم الكبير من العرضيات لم يصل منه سوى 24 عرضية فقط إلى زملائه، بنسبة نجاح 16%. وهنا يظهر العمل الذي سيحتاجه فتحي في الزمالك من أجل التطور.

واستخلص مدافعو المنافسين الكرة من فتحي 39 مرة فقط، وهذا يظهر قدرته على الاحتفاظ على الكرة.

فتحي يحب الانطلاق بكرته والمراوغة، وهذا يظهر في قيامه بـ35 مراوغة ناجحة خلال مباريات الدوري. ولكنه فشل في 22 مناسبة أخرى.

ظهير الزمالك الجديد مميز في اتخاذ قرار التسديد على المرمى في الوقت المناسب، فهو سدد 13 كرة منهم 6 بين الثلاث خشبات وهو رقم يوضح مدى دقة تسديداته.

دفاعيا، استرجع فتحي الكرة 204 مرة.

لكن ماذا لو قارنا بين أرقام فتحي وظهيري الزمالك حمادة طلبة ومحمد عادل جمعة؟

طلبة صاحب الـ34 عاما سجل هدفا للزمالك وصنع هدفين في 21 مباراة مع الفريق الأبيض.

لا يمثل محطة اللعب التي يثق بها زملائه واستلم الكرة 539 مرة فقط، لكنه يمتلك نسبة تمريرات صحيحة أعلى 84%.

نسبة التمريرات الصحيحة ليس لها علاقة بعدد العرضيات التي يرسلها طلبة، والتي لم تتخط 23 وخرج 2 منهم فقط بشكل صحيح.

دفاعيا، طلبة الذي يلعب في هذا المركز أساسا للتأمين الدفاعي قطع الكرة من منافسي الزمالك 131 مرة.

أما عادل جمعة، لعب 18 مباراة مع الزمالك هذا الموسم وصنع 3 أهداف.

أداء عادل الهجومي مميز، فهو استلم الكرة 542 من زملائه وقام بـ29 مراوغة ناجحة وأرسل 75 عرضية منهم 20 وصلوا إلى زملائه.

أرقام عادل جمعة الدفاعية ليست بعيدة أيضا، فهو استرجع الكرة 142 مرة من منافسي الزمالك.