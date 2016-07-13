شيكابالا يوجه رسالة لجماهير الزمالك عبر في الجول

وجه محمود عبد الرازق "شكيابالا" لاعب نادي الزمالك رسالة لجماهير الفريق عقب الفوز على اتحاد الشرطة الثلاثاء ضمن منافسات ثمن نهائي بطولة كأس مصر.

فقال النجم الملقب بـ"الأباتشي" لـFilGoal.com:"سعيد للغاية بالفوز، وكذلك لعودتي للملعب".

وأضاف "شكرا لجماهير الزمالك على مساندتها لي خصوصا في هذه المباراة لأنها منحتني لقب رجل المباراة عبر الموقع الرسمي للنادي".

وأتم "سيكون ذلك حافزا كبيرا لي خلال الأيام المقبلة".

وشارك شيكابالا خلال الموسم المنصرم مع الزمالك في الدوري المصري في 25 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4.

وعانى شيكابالا من الابتعاد عن قائمة الزمالك في الآونة الأخيرة فلم يدخل قائمة الـ18 لاعبا في لقاء القمة أمام الأهلي.

وفكر النجم الأسمر كثيرا في الرحيل عن القلعة البيضاء نظرا لعدم مشاركته في المباريات إلا أنه اقتنص الفرصة الجديدة التي منحها إياه المدرب محمد حلمي أمام الشرطة.

ويلعب الزمالك يوم الأحد المقبل ضد صن داونز الجنوب إفريقي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، ثم يواجه الاتحاد السكندري يوم 21 يوليو المقبل في ربع نهائي كأس مصر.