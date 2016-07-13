مستشفى الأهلي - طبيب الفريق يكشف حالة ثنائي الدفاع

كشف خالد محمود طبيب الأهلي عن تطورات الثنائي سعد الدين سمير ومحمد نجيب، بعد الإصابة في الفوز على حرس الحدود 2-1 أمس الثلاثاء في كأس مصر.

وتعرض سعد سمير للإصابة بعد سقوطه بشكل قوي في كرة هوائية مشتركة أمام حرس الحدود استبدل على إثرها بين شوطي المباراة.

فيما ظهر نجيب حاملا ذراعه في جبيرة ويخضع لآشعة عقب المباراة المقامة باستاد الإسكندرية.

وقال خالد محمود طبيب الأهلي: "أثبتت الفحوصات التي خضع لها سعد سمير سلامته رغم تعرضه لارتجاج خفيف في المخ أثناء المباراة وتغيير اللاعب خلال اللقاء جاء للحفاظ عليه خاصة وأنه تعرض للإغماء".

عن حالة نجيب، قال: "الفحوصات التي أجراها نجيب على يده أثبتت إصابته بكدمة وعدم تعرضها لشرخ أو الكسر".

وأوضح "اللاعب وضع يده في جبيرة، وسوف يحصل على راحة من المران لمدة يومين، على أن ينتظم في التدريبات الجماعية بعد ذلك بشكل طبيعي".

ويخضع نجيب اليوم لجلسة علاج مكثفة وتأهيل في صالة الجيمانزيوم استعدادا لمواجهة الوداد المغربي يوم السبت المقبل في دوري أبطال إفريقيا.