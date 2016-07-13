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برج الثور حظك اليوم الأربعاء 13/7/2016

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برج الثور حظك اليوم الأربعاء 13/7/2016 برج الثور حظك اليوم الأربعاء 13/7/2016

برج الثور على الصعيد المهنى..
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لمواليد برج الثور الصعيد المهنى يأخذ مساحة كبيرة من تفكيرك يوميا، وهو ما يشغل بالك عن الصعيد الأسرى، فأنت استطعت الفترة الماضية أن تحقق نجاحات فى العمل أصبحت محط إشادة من قبل الكثيرين.

برج الثور على الصعيد العاطفى..
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الصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج يحتاج الدعم كونه توتر بشكل كبير الفترة الماضية، فشريكك كان يتجاهل المشكلات التى حدثت بينكما إلا أنه قادر هذه الفترة على التخلص من كل الاضطرابات التى حدثت مؤخرا.

برج الثور على الصعيد الصحى..
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لمواليد برج الثور أنت تحتاج لإجراء تغييرات شامة، فتغيير نمط حياتك والعادات الغذائية لتحقيق صحة أفضل، وحاول ممارسة أى من الرياضات فى الهواء النقى مثل المشى أو اليوجا.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور..
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يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور أن تكون قادرا على اتخاذ عدد من القرارات الحاسمة التى ستغير مجرى حياتك، وانتظر مكافأة مالية ستحسن وضعك المادى بنسبة كبيرة.

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مصر 365

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