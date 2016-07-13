إيداع حسام حسن ومساعديه بزنزانة واحدة بسجن مزرعة طره

قامت مأمورية ترحيلات من مديرية أمن الإسماعيلية، بترحيل حسام حسن المدير الفني للنادي المصري، ومساعديه حسن مصطفى ووليد بدر، إلى سجن مزرعة طرة، تنفيذا لقرار النيابة العامة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهم بالتعدي على رقيب شرطة خلال مباراة المصري والمحلة بالأسبوع الأخير للدوري.

وقال مصدر أمني وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، إنه تم ترحيل حسام حسن ومساعديه في عربة مدرعة وسط حراسة أمنية مشددة، مشيرا إلى أنه تم وضعهم جميعا في زنزانة واحدة.

وكانت النيابة العامة قد قررت حبس الثلاثة لمدة 4 أيام على ذمة القضية، ووجهت لهم تهم التعدي على موظف، وتدمير عهدته “الكاميرا التي كانت بحوزته”.