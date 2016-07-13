برج الحمل حظك اليوم الأربعاء 13/7/2016

برج الحمل على الصعيد المهنى..

> لمواليد برج الحمل الصعيد المهنى يحتاج منك الكثير من الاهتمام اليوم، وذلك كونك ستتعرض لبعض الارتباك بسبب مشكلات تحدث حولك مع زملائك، فحاول ألا تمتص الطاقة السلبية التى ستعم المكان. على الصعيد العاطفى..

> الصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج يحتاج الدعم، كن واثقا أن التفاهم وعرض وجهة نظرك مع شريكك بوضوح سيبعد عنكما عددا من المشاكل والاضطرابات، اسعى لحل المشاكل الماضية التى لحقت بالعلاقة. برج الحمل على الصعيد الصحى..

> لمواليد برج الحمل شارك عددا من أصدقائك المقربين ممارسة بعض التدريبات الرياضية، وذلك من أجل أن تعود صحتك جيدة كما كانت، فالكسل أصبح يلازمك الفترة الماضية فاعمل جاهدا على التخلص منه. توقعات علماء الفلك لبرج الحمل..

> يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل أن اليوم مناسب جدا لعادة علاقات قديمة انقطعت، فربما مكالمة هاتفية لأحد الأصدقاء القدامى يعيد الود من جديد.

شبكةعيونالإخبارية

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