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برج الدلو حظك اليوم الأربعاء 13 يوليو 2016

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برج الدلو حظك اليوم الأربعاء 13 يوليو 2016 برج الدلو حظك اليوم الأربعاء 13 يوليو 2016

على الصعيد المهنى..
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التفكير فى حقوقك المهملة وفرصك الضائعة لن يجلب لك إلا كثيرا من سوء حالة النفسية التى ستعيقك عن التفكير فى مستقبلك المهنى والأفكار التى من شأنها استعادة ريادتك فى مجال عملك، الذكاء يخونك فى كثير من الأحيان وتجد نفسك أمام سلسلة من المشكلات غير قادر على حلها.

برج الدلو على الصعيد العاطفى..
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العناد صفة مولو الدلو التى تجعله دائما يفكر فى كيف يحصل على ما يريد وبأى طريقة، لذلك عليك أن لا تظل محتفظاً بها حتى إن لم يبد لك المحيطين انزعاجهم منها، فأنت من الشخصيات التى تحب أن تستمع لآراء الآخرين حتى تستفيد من انتقادهم البناء لك و تعرف الأشياء التى يجب أن تفعلها.

برج الدلو على الصعيد الصحى..
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خسارة الوزن تمثل لك هاجسا حقيقيا لا يمكنك التعامل معه فى كل الأوقات، تتعامل مع مشكلة وزنك وكأنك فى حرب حقيقية تحاول أن تفوز بها بكل الطرق، تمسك بنظام غذائى صحى أولا ثم انتظر النتائج الإيجابية.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..
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يتوقع علماء الفلك لمولود برج الدلو أن يعيش حالة من العناد المتواصل التى تجعلك قادر على التفكير فى كل الطرق التى من شأنها أن تساعدك فى الوصول إلى غايتك بأقصر الطرق، أنت تستطيع فعل ذلك بسهولة إن وضعت تركيزك كله فيها.

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مصر 365

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