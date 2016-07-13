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برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 13 يوليو 2016

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برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 13 يوليو 2016 برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 13 يوليو 2016

على الصعيد المهنى..
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حدسك قوى جداً ويمكنك الاعتماد عليه فى كثير من مشكلاتك المهنية، تحتاج للمحافظة على أفكارك من أولئك الذين يدعون أنهم يشجعوك على إنجازها، لن تصل إلى مناصب قيادية ما دمت لم تعرف للمجاملات طريقا، الأجواء العملية تحتاج إلى كثير من الكلمات المعسولة حتى تستطيع كسب الجميع.

برج العذراء على الصعيد العاطفى..
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تتعامل مع الأصدقاء بدرجة كبيرة من القرب تجعلك تأتمنهم على كثير من أسرارك دون أن تعرف تبعات ذلك، والوقت يؤكد لك أن المشاعر يمكنها التغير بسهولة، ولا تحتاج إلا لبعض الوقت حتى تستطيع أن تظل معهم لأطول فترة ممكنة، أنت محب للجميع لذلك لا تعتمد على تفكيرك طوال الوقت لأن صوت العقل يخذلك فى كثير من الأحيان.

برج العذراء على الصعيد الصحى..
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وعكات صحية متتالية تجبرك على التزام الفراش لفترة طويلة، الاستسلام للوقت والالتزام بتعليمات الطبيب تساعدك كثيرا على المعافاة سريعاً، الوقت يعلمك أن الاهمال فى الحالة الصحية لن يؤدى إلى مشكلات متفاقمة يصعب حلها.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء..
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يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يعيش هذه الفترة وهو مضطر للقيام ببعض الواجبات الأسرية التى من شأنها التأثير على حالته النفسية وشعوره الدائم بالحاجة إلى البقاء وحيداً، حتى يتجرد من مشاعر المجاملات التى ترهقه وتأخذ من تفكيره وقت كثير خاصة إنه لا يجيد مثل هذا النوع من المعاملات.

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مصر 365

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