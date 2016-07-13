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برج العقرب حظك اليوم الأربعاء 13/7/2016

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برج العقرب حظك اليوم الأربعاء 13/7/2016 برج العقرب حظك اليوم الأربعاء 13/7/2016

على الصعيد المهنى..
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لمواليد برج العقرب على الصعيد المهنى إنه الوقت المناسب لتكثيف جهودك فى مجال عملك والتركيز على تعزيز طموحاتك.

على الصعيد العاطفى..
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الضغوط الخارجية من العمل وجوانب أخرى من الحياة تؤثر على علاقتك بالحبيب بشكل مباشر ومن الممكن أن تنهيها إذا استمرت بنفس نسبة التوتر والاضطراب، فالصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج يحتاج الكثير من الدعم هذه الفترة، فالفجوات بينك وبين شريكك فى ازدياد.

برج العقرب على الصعيد الصحى..
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لمواليد برج العقرب عليك الحفاظ على صحتك بقدر كبير، فتوجهك لتطبيب تغذية سيحل مشكلة وزنك الزائد الذى عانيت منه الفترة الماضية.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب..
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يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب أن يأتى اليوم عدد من الفرص فى طريقك بسهولة، لكن لا تتعجل لانتزاع أى فرصة منهم، فالتفكير المتأنى يضعك على الطريق الصحيح.

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مصر 365

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