برج العقرب حظك اليوم الأربعاء 13/7/2016

برج العقرب على الصعيد المهنى..

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على الصعيد العاطفى..

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برج العقرب على الصعيد الصحى..

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توقعات علماء الفلك لبرج العقرب..

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لمواليد برج العقرب على الصعيد المهنى إنه الوقت المناسب لتكثيف جهودك فى مجال عملك والتركيز على تعزيز طموحاتك.الضغوط الخارجية من العمل وجوانب أخرى من الحياة تؤثر على علاقتك بالحبيب بشكل مباشر ومن الممكن أن تنهيها إذا استمرت بنفس نسبة التوتر والاضطراب، فالصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج يحتاج الكثير من الدعم هذه الفترة، فالفجوات بينك وبين شريكك فى ازدياد.لمواليد برج العقرب عليك الحفاظ على صحتك بقدر كبير، فتوجهك لتطبيب تغذية سيحل مشكلة وزنك الزائد الذى عانيت منه الفترة الماضية.يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب أن يأتى اليوم عدد من الفرص فى طريقك بسهولة، لكن لا تتعجل لانتزاع أى فرصة منهم، فالتفكير المتأنى يضعك على الطريق الصحيح.