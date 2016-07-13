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برج الأسد حظك اليوم الأربعاء 13 يوليو 2016

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برج الأسد حظك اليوم الأربعاء 13 يوليو 2016 برج الأسد حظك اليوم الأربعاء 13 يوليو 2016

برج الأسد على الصعيد المهنى..
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قد تقع أمامك اليوم فرصة تبدو صغيرة لكنها مربحة جدا بالنسبة لك حاول فإذا كنت تفكر فى الاستثمار فيمكنك أن تضع أموالك فى مجال العقارات فسيكون مربحا للغاية، ستربح الكثير إذا اتخذت القرارات اللازمة فى الوقت المناسب.

على الصعيد العاطفى..
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حاول أن تتخلص اليوم من أنانيتك مع شريك حياتك لكى تقضى وقتا جيدا معه، لكن اطمئن سيحب شريك حياتك اليوم حتى مع التغييرات التى قد تشهدها، وذلك سيعطيك ثقة كبيرة بنفسك، حاول أن تنتهز هذه الفرصة وتقضى وقت جيد مع شريك حياتك.

على الصعيد الصحى..
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ابتعدت كثيرا عن نظامك الصحى والغذائى، فعليك أن تعود سريعاً لما كنت عليه، فإذا لم تهتم بصحتك فسيؤثر ذلك على حياتك المهنية والشخصية، حاول أن تقوم بتمرينات رياضية لمد 30 دقيقة فى اليوم.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد..
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لقد حان واقترب وقت تقدير مجهودك، فلديك العديد من الأفكار الجديدة لا تتردد فى تنفيذها، فبالرغم من انشغالك سيبهرك ما ستشهده من تقدير لمجهودك.

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مصر 365

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