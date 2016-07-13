برج الحوت حظك اليوم الأربعاء 13/ 7/2016

برج الحوت على الصعيد المهنى..

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على الصعيد العاطفى..

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برج الحوت على الصعيد الصحى..

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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت..

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تبقى عالقًا غير قادر على اتخاذ القرار بترك العمل أو البقاء فيه، وذلك سوف يؤثر بالسلب على انتجاك عليك أن تتخذ قرارات حاسمة، وتقرر ما هو المناسب لك لا تضيع الكثير من الوقت.الملل فى العلاقات العاطفية قد يدمرها تمامًا عليك أن تعيد الروح إلى علاقتك مع الشريك مرة أخرى، من الممكن أن تفعل ذلك بهدية بسيطة مفاجئة أو بخروجة مميزة تعيد لعلاقتكم الحب والفرحة مرة أخرى.قد تعانى من بعض الآلام المفاجئة لا تتجاهل الأمر فقد يتفاقم إلى مشاكل صحية كبيرة أنت فى غنى عنها، فور شعورك بأى تعب مفاجئ استشر الطبيب، واحذر من تناول الأدوية من تلقاء نفسك.يسيطر عليك روح التفاؤل اليوم رغم كل الضغوطات التى تتعرض لها عليك أنت تستمر فى هذا، وتحاول أن تخطط جيدًا للفترة القادمة فأنت تحتاج فى حياتك إلى الكثير من القرارات الحاسمة.