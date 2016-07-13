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برج الحوت حظك اليوم الأربعاء 13/ 7/2016

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برج الحوت حظك اليوم الأربعاء 13/ 7/2016 برج الحوت حظك اليوم الأربعاء 13/ 7/2016

على الصعيد المهنى..
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تبقى عالقًا غير قادر على اتخاذ القرار بترك العمل أو البقاء فيه، وذلك سوف يؤثر بالسلب على انتجاك عليك أن تتخذ قرارات حاسمة، وتقرر ما هو المناسب لك لا تضيع الكثير من الوقت.

على الصعيد العاطفى..
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الملل فى العلاقات العاطفية قد يدمرها تمامًا عليك أن تعيد الروح إلى علاقتك مع الشريك مرة أخرى، من الممكن أن تفعل ذلك بهدية بسيطة مفاجئة أو بخروجة مميزة تعيد لعلاقتكم الحب والفرحة مرة أخرى.

برج الحوت على الصعيد الصحى..
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قد تعانى من بعض الآلام المفاجئة لا تتجاهل الأمر فقد يتفاقم إلى مشاكل صحية كبيرة أنت فى غنى عنها، فور شعورك بأى تعب مفاجئ استشر الطبيب، واحذر من تناول الأدوية من تلقاء نفسك.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت..
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يسيطر عليك روح التفاؤل اليوم رغم كل الضغوطات التى تتعرض لها عليك أنت تستمر فى هذا، وتحاول أن تخطط جيدًا للفترة القادمة فأنت تحتاج فى حياتك إلى الكثير من القرارات الحاسمة.

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مصر 365

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