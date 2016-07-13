برج السرطان حظك اليوم الأربعاء 13 يوليو 2016

قد تكون على مشارف إبرام عقد مع أحد كبار العملاء اليوم، حاول أن تجعل هذه الاتفاق أو العقد طويل الأجل، فهذا العميل يتمتع بموقف مالى ضخم، ما يساعد على تخفيف الأعباء المادية على شركتك.
على الصعيد العاطفى..
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تمر بأجمل مراحل حياتك العاطفية هذه الفترة، فأولئك الذين فى بداية علاقتهم العاطفية عليهم أن يبحثوا على سبل لتعزيز علاقتهم، لا تشغل وقتك الآن فى وضع خطط مستقبلية فقط استمتع بحياتك.
برج السرطان على الصعيد الصحى..
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تستطيع إجراء دراسة شاملة للتغييرات التى تحتاجها فى حياتك والعادات الغذائية لتحقيق صحة أفضل، الذهاب للتنزه فى الصباح وفى المساء يساعدك على استنشاق هواء نقى سيؤدى هذا إلى تعزيز الدورة الدموية فى الجسم، ما يقلل من فرص الإصابة بالسكتات الدماغية وأمراض القلب.
توقعات علماء الفلك لبرج السرطان..
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يجب أن تأخذ حظرك اليوم فقد تحصل على معنويات إيجابية تجعلك متحمس للغاية، وقد يتسبب ذلك فى بعض الأحيان إلى التهور فخذ حظرك وتمهل و زن الأمور بشكل جيد.
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شبكةعيونالإخبارية
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