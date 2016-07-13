برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 13/7/2016

برج الميزان على الصعيد المهنى..

> استهتارك بالعمل سينقلب عليك اليوم، وسيتخذ ضدك الكثير من الإجراءات التى يمكن من خلالها عقابك على إهمالك فى عملك خلال الفترة الماضية، اهتم أكثر بعملك ولا تدفع الآخرين إلى اتخاذ الإجراءات العنيفة ضدك، واحذر من غضب رؤسائك لأن الفرص فى العمل لن تتكرر كثيراً. برج الميزان على الصعيد العاطفى..

> علاقتك بالحبيب جيدة، واليوم سيكون هو الأفضل على كل المستويات، خصوصاً أنك قررت أن تتفهم ما يضايقه، كما أنه كان حريصا خلال الفترة الماضية أن يتفهم مشاعرك ويتعامل معها بتقدير واحترام فلا بد أن تتعامل معه بنفس الأسلوب. على الصعيد الصحى..

> وعكات صحية خفيفة متلاحقة ستؤثر بشكل سلبى على حالتك الصحية بشكل عام، تحتاج إلى الالتزام بتعليمات الطبيب، كما هى حتى تخسر كثيراً فى الفترة القادمة، واحذر من ارتفاع الضغوط والقولون العصبى وتجنب الأشياء المحفزة لهم. توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

> يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يعيش فترة صعبة فى عمله تؤثر على حالته الصحية، ويحتاج إلى الاهتمام بالناحية الصحية واستشارة الطبيب والابتعاد أن الضغوط النفسية والعصبية حتى يمر من هذه الفترة بسلام ودون أعراض جانبية.

شبكةعيونالإخبارية

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