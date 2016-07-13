حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 13/7/2016

برج الميزان

برج الميزان على الصعيد المهنى..

>استهتارك بالعمل سينقلب عليك اليوم، وسيتخذ ضدك الكثير من الإجراءات التى يمكن من خلالها عقابك على إهمالك فى عملك خلال الفترة الماضية، اهتم أكثر بعملك ولا تدفع الآخرين إلى اتخاذ الإجراءات العنيفة ضدك، واحذر من غضب رؤسائك لأن الفرص فى العمل لن تتكرر كثيراً.

برج الميزان على الصعيد العاطفى..

>

على الصعيد الصحى..

>

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

>

برج القوس

علاقتك بالحبيب جيدة، واليوم سيكون هو الأفضل على كل المستويات، خصوصاً أنك قررت أن تتفهم ما يضايقه، كما أنه كان حريصا خلال الفترة الماضية أن يتفهم مشاعرك ويتعامل معها بتقدير واحترام فلا بد أن تتعامل معه بنفس الأسلوب.وعكات صحية خفيفة متلاحقة ستؤثر بشكل سلبى على حالتك الصحية بشكل عام، تحتاج إلى الالتزام بتعليمات الطبيب، كما هى حتى تخسر كثيراً فى الفترة القادمة، واحذر من ارتفاع الضغوط والقولون العصبى وتجنب الأشياء المحفزة لهم.يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يعيش فترة صعبة فى عمله تؤثر على حالته الصحية، ويحتاج إلى الاهتمام بالناحية الصحية واستشارة الطبيب والابتعاد أن الضغوط النفسية والعصبية حتى يمر من هذه الفترة بسلام ودون أعراض جانبية.

برج القوس على الصعيد المهنى..

>ربما يكون اليوم هو الأنسب للتحدث مع مديرك فى العمل فيما يزعجك من جانب زملائك، حاول أن تتعامل مع الأمور بحكمة، ولا تدع المدير يشعر بأنك غير قادر على التعامل مع الأزمات، فتجاوزك لهذه الأزمة سيجعل مديرك يقدرك أكثر.

برج القوس على الصعيد العاطفى..

>

على الصعيد الصحى..

>

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

>

التأكد من مشاعرك هذه الفترة سيحسم لك الكثير من القرارات التى أخذت منك وقتا كبيرا فى التفكير، علامات ودلائل كثيرة تسهل عليك اتخاذ القرار وتجعلك أكثر مرونة فى التفكير، المشاعر تحتاج إلى مزيد من الاستماع لصوت القلب بعيداً عن التفكير المطلق.الحصول على إجازة سريعة من العمل والاسترخاء، أهم النصائح التى يوصى بها الأطباء خلال الفترة المقبلة، عليك كذلك أن تقوم بعمل التحاليل حتى تطمئنك على صحتك، وتكسر حاجز الشكوك التى تسيطر عليك.يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس أن تكون أوضاعه فى طريقها للتحسن، كما أن كل المخاوف التى كانت تحاصرك بخصوص حياتك العاطفية عليك أن تعرف كيف يمكن أن تتخلص منها خلال الفترة المقبلة، حتى تنعم بحياة هادئة وبال مطمئن.

برج السرطان على الصعيد المهنى..

>قد تكون على مشارف إبرام عقد مع أحد كبار العملاء اليوم، حاول أن تجعل هذه الاتفاق أو العقد طويل الأجل، فهذا العميل يتمتع بموقف مالى ضخم، ما يساعد على تخفيف الأعباء المادية على شركتك.

على الصعيد العاطفى..

>

برج السرطان على الصعيد الصحى..

>

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان..

>

تمر بأجمل مراحل حياتك العاطفية هذه الفترة، فأولئك الذين فى بداية علاقتهم العاطفية عليهم أن يبحثوا على سبل لتعزيز علاقتهم، لا تشغل وقتك الآن فى وضع خطط مستقبلية فقط استمتع بحياتك.تستطيع إجراء دراسة شاملة للتغييرات التى تحتاجها فى حياتك والعادات الغذائية لتحقيق صحة أفضل، الذهاب للتنزه فى الصباح وفى المساء يساعدك على استنشاق هواء نقى سيؤدى هذا إلى تعزيز الدورة الدموية فى الجسم، ما يقلل من فرص الإصابة بالسكتات الدماغية وأمراض القلب.يجب أن تأخذ حظرك اليوم فقد تحصل على معنويات إيجابية تجعلك متحمس للغاية، وقد يتسبب ذلك فى بعض الأحيان إلى التهور فخذ حظرك وتمهل و زن الأمور بشكل جيد.

برج الحوت على الصعيد المهنى..

>تبقى عالقًا غير قادر على اتخاذ القرار بترك العمل أو البقاء فيه، وذلك سوف يؤثر بالسلب على انتجاك عليك أن تتخذ قرارات حاسمة، وتقرر ما هو المناسب لك لا تضيع الكثير من الوقت.

على الصعيد العاطفى..

>

برج الحوت على الصعيد الصحى..

>

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت..

>

برج الأسد

الملل فى العلاقات العاطفية قد يدمرها تمامًا عليك أن تعيد الروح إلى علاقتك مع الشريك مرة أخرى، من الممكن أن تفعل ذلك بهدية بسيطة مفاجئة أو بخروجة مميزة تعيد لعلاقتكم الحب والفرحة مرة أخرى.قد تعانى من بعض الآلام المفاجئة لا تتجاهل الأمر فقد يتفاقم إلى مشاكل صحية كبيرة أنت فى غنى عنها، فور شعورك بأى تعب مفاجئ استشر الطبيب، واحذر من تناول الأدوية من تلقاء نفسك.يسيطر عليك روح التفاؤل اليوم رغم كل الضغوطات التى تتعرض لها عليك أنت تستمر فى هذا، وتحاول أن تخطط جيدًا للفترة القادمة فأنت تحتاج فى حياتك إلى الكثير من القرارات الحاسمة.

برج الأسد على الصعيد المهنى..

>قد تقع أمامك اليوم فرصة تبدو صغيرة لكنها مربحة جدا بالنسبة لك حاول فإذا كنت تفكر فى الاستثمار فيمكنك أن تضع أموالك فى مجال العقارات فسيكون مربحا للغاية، ستربح الكثير إذا اتخذت القرارات اللازمة فى الوقت المناسب.

على الصعيد العاطفى..

>

برج الجوزاء على الصعيد الصحى..

>

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد..

>

حاول أن تتخلص اليوم من أنانيتك مع شريك حياتك لكى تقضى وقتا جيدا معه، لكن اطمئن سيحب شريك حياتك اليوم حتى مع التغييرات التى قد تشهدها، وذلك سيعطيك ثقة كبيرة بنفسك، حاول أن تنتهز هذه الفرصة وتقضى وقت جيد مع شريك حياتك.ابتعدت كثيرا عن نظامك الصحى والغذائى، فعليك أن تعود سريعاً لما كنت عليه، فإذا لم تهتم بصحتك فسيؤثر ذلك على حياتك المهنية والشخصية، حاول أن تقوم بتمرينات رياضية لمد 30 دقيقة فى اليوم.لقد حان واقترب وقت تقدير مجهودك، فلديك العديد من الأفكار الجديدة لا تتردد فى تنفيذها، فبالرغم من انشغالك سيبهرك ما ستشهده من تقدير لمجهودك.

برج العقرب على الصعيد المهنى..

>لمواليد برج العقرب على الصعيد المهنى إنه الوقت المناسب لتكثيف جهودك فى مجال عملك والتركيز على تعزيز طموحاتك.

على الصعيد العاطفى..

>

برج العقرب على الصعيد الصحى..

>

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب..

>

الضغوط الخارجية من العمل وجوانب أخرى من الحياة تؤثر على علاقتك بالحبيب بشكل مباشر ومن الممكن أن تنهيها إذا استمرت بنفس نسبة التوتر والاضطراب، فالصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج يحتاج الكثير من الدعم هذه الفترة، فالفجوات بينك وبين شريكك فى ازدياد.لمواليد برج العقرب عليك الحفاظ على صحتك بقدر كبير، فتوجهك لتطبيب تغذية سيحل مشكلة وزنك الزائد الذى عانيت منه الفترة الماضية.يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب أن يأتى اليوم عدد من الفرص فى طريقك بسهولة، لكن لا تتعجل لانتزاع أى فرصة منهم، فالتفكير المتأنى يضعك على الطريق الصحيح.

برج العذراء على الصعيد المهنى..

>حدسك قوى جداً ويمكنك الاعتماد عليه فى كثير من مشكلاتك المهنية، تحتاج للمحافظة على أفكارك من أولئك الذين يدعون أنهم يشجعوك على إنجازها، لن تصل إلى مناصب قيادية ما دمت لم تعرف للمجاملات طريقا، الأجواء العملية تحتاج إلى كثير من الكلمات المعسولة حتى تستطيع كسب الجميع.

برج العذراء على الصعيد العاطفى..

>

برج العذراء على الصعيد الصحى..

>

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء..

>

تتعامل مع الأصدقاء بدرجة كبيرة من القرب تجعلك تأتمنهم على كثير من أسرارك دون أن تعرف تبعات ذلك، والوقت يؤكد لك أن المشاعر يمكنها التغير بسهولة، ولا تحتاج إلا لبعض الوقت حتى تستطيع أن تظل معهم لأطول فترة ممكنة، أنت محب للجميع لذلك لا تعتمد على تفكيرك طوال الوقت لأن صوت العقل يخذلك فى كثير من الأحيان.وعكات صحية متتالية تجبرك على التزام الفراش لفترة طويلة، الاستسلام للوقت والالتزام بتعليمات الطبيب تساعدك كثيرا على المعافاة سريعاً، الوقت يعلمك أن الاهمال فى الحالة الصحية لن يؤدى إلى مشكلات متفاقمة يصعب حلها.يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يعيش هذه الفترة وهو مضطر للقيام ببعض الواجبات الأسرية التى من شأنها التأثير على حالته النفسية وشعوره الدائم بالحاجة إلى البقاء وحيداً، حتى يتجرد من مشاعر المجاملات التى ترهقه وتأخذ من تفكيره وقت كثير خاصة إنه لا يجيد مثل هذا النوع من المعاملات.

برج الدلو على الصعيد المهنى..

>التفكير فى حقوقك المهملة وفرصك الضائعة لن يجلب لك إلا كثيرا من سوء حالة النفسية التى ستعيقك عن التفكير فى مستقبلك المهنى والأفكار التى من شأنها استعادة ريادتك فى مجال عملك، الذكاء يخونك فى كثير من الأحيان وتجد نفسك أمام سلسلة من المشكلات غير قادر على حلها.

برج الدلو على الصعيد العاطفى..

>

برج الدلو على الصعيد الصحى..

>

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

>

برج الحمل

العناد صفة مولو الدلو التى تجعله دائما يفكر فى كيف يحصل على ما يريد وبأى طريقة، لذلك عليك أن لا تظل محتفظاً بها حتى إن لم يبد لك المحيطين انزعاجهم منها، فأنت من الشخصيات التى تحب أن تستمع لآراء الآخرين حتى تستفيد من انتقادهم البناء لك و تعرف الأشياء التى يجب أن تفعلها.خسارة الوزن تمثل لك هاجسا حقيقيا لا يمكنك التعامل معه فى كل الأوقات، تتعامل مع مشكلة وزنك وكأنك فى حرب حقيقية تحاول أن تفوز بها بكل الطرق، تمسك بنظام غذائى صحى أولا ثم انتظر النتائج الإيجابية.يتوقع علماء الفلك لمولود برج الدلو أن يعيش حالة من العناد المتواصل التى تجعلك قادر على التفكير فى كل الطرق التى من شأنها أن تساعدك فى الوصول إلى غايتك بأقصر الطرق، أنت تستطيع فعل ذلك بسهولة إن وضعت تركيزك كله فيها.

برج الحمل على الصعيد المهنى..

>لمواليد برج الحمل الصعيد المهنى يحتاج منك الكثير من الاهتمام اليوم، وذلك كونك ستتعرض لبعض الارتباك بسبب مشكلات تحدث حولك مع زملائك، فحاول ألا تمتص الطاقة السلبية التى ستعم المكان.

على الصعيد العاطفى..

>

برج الحمل على الصعيد الصحى..

>

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل..

>

برج الجدى

الصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج يحتاج الدعم، كن واثقا أن التفاهم وعرض وجهة نظرك مع شريكك بوضوح سيبعد عنكما عددا من المشاكل والاضطرابات، اسعى لحل المشاكل الماضية التى لحقت بالعلاقة.لمواليد برج الحمل شارك عددا من أصدقائك المقربين ممارسة بعض التدريبات الرياضية، وذلك من أجل أن تعود صحتك جيدة كما كانت، فالكسل أصبح يلازمك الفترة الماضية فاعمل جاهدا على التخلص منه.يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل أن اليوم مناسب جدا لعادة علاقات قديمة انقطعت، فربما مكالمة هاتفية لأحد الأصدقاء القدامى يعيد الود من جديد.

برج الجدى على الصعيد المهنى..

>الكتمان الدائم لكل الأمور الصغيرة أو الكبيرة تجعلك غير قادر على السيطرة على نفسك، ما يجعلك أكثر عرضة للتوتر والضغط العصبى، ما ينتج عنه إثارة مشكلات مع الزملاء، تحتاج إلى الابتعاد عن التوتر والتركيز على قدرتك الإنتاجية دون النظر إلى خلافاتك الشخصية.

برج الجدى على الصعيد العاطفى..

>

على الصعيد الصحى..

>

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

>

برج الثور

الاستغناء عن بعض آرائك الخاصة التى تشارك بها فى كثير من المواقف الاجتماعية وتصدر من خلالها أحكام مطلقة على الأشخاص ستزيد من المشكلات بين أصدقائك، خاصة أنك من أكثر الشخصيات التى توجه انتقادات كثيرة وبشكل عشوائى دون أن تتأكد من مدى صحتها، فعليك أن تتحلى بالصبر وتفكر فى الكلام قبل أن تنطق به.التحكم فى عدد الوجبات التى تتناولها يومياً واختيار الأصناف التى تزيد من قدرتك على حرق الدهون وتناول المشروبات التى تساعد على زيادة معدلات الحرق الخاصة بك، ما يكسبك قدرة على خسارة الوزن فى وقت قليل.يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن يعيش أجواء سيئة مع أقاربه ودائرته الاجتماعية، بسبب سوء تعامله مع كثير من الأشخاص وتوجيه كلمات لاذعة لهم دون التأكد من صحة هذه الكلمات ومدى مناسبتها لهذه الفترة وإطلاق أحكام خاطئة مبنية على سوء فهمه لكثير من تفاصيل الأحداث.

برج الثور على الصعيد المهنى..

>لمواليد برج الثور الصعيد المهنى يأخذ مساحة كبيرة من تفكيرك يوميا، وهو ما يشغل بالك عن الصعيد الأسرى، فأنت استطعت الفترة الماضية أن تحقق نجاحات فى العمل أصبحت محط إشادة من قبل الكثيرين.

برج الثور على الصعيد العاطفى..

>

برج الثور على الصعيد الصحى..

>

توقعات علماء الفلك لبرج الثور..

>

برج الأسد

الصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج يحتاج الدعم كونه توتر بشكل كبير الفترة الماضية، فشريكك كان يتجاهل المشكلات التى حدثت بينكما إلا أنه قادر هذه الفترة على التخلص من كل الاضطرابات التى حدثت مؤخرا.لمواليد برج الثور أنت تحتاج لإجراء تغييرات شامة، فتغيير نمط حياتك والعادات الغذائية لتحقيق صحة أفضل، وحاول ممارسة أى من الرياضات فى الهواء النقى مثل المشى أو اليوجا.يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور أن تكون قادرا على اتخاذ عدد من القرارات الحاسمة التى ستغير مجرى حياتك، وانتظر مكافأة مالية ستحسن وضعك المادى بنسبة كبيرة.

برج الأسد على الصعيد المهنى..

>اليوم هو أنسب وقت لتضع كل تركيزك لتعزز طموحك ومستقبلك المهنى، فلديك فرصة جيدة لتنتهى من مشروعاتك والتزاماتك، فما بذلته من مجهود لن يضيع فتوقع أن تجنى ثمار تعبك خلال الفترة المقبلة، كما أنك ستستمتع بقدر كبير من دعم عائلتك.

برج الأسد على الصعيد العاطفى..

>

برج الأسد على الصعيد الصحى..

>

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد..

>

يشهد لك برجك اليوم بذروة فى حياتك العاطفية، حاول أن تخطط لشىء مختلف اليوم مع شريك حياتك، حاول أن تفاجئه، فالوقت مناسب لتعطى اهتماما لحياتك العاطفية.لا تبذل مجهودا كبيرا قد يأتى على حساب صحتك، فقد حان وقت أن تعود إلى نظام الصحى الجيد، فإذا لم تهتم بصحتك سيؤثر ذلك على حياتك العملية والشخصية، حاول أن تمارس التمرينات الرياضية اليوم على الأقل لمدة 30 دقيقة.ستقع أمامك العديد من الفرص لكن لا تتسرع فى أن تأخذها كلها، حاول أن تقيم هذه الفرص جيدا، قد لا تتوقع أن تكون كل مفاجئات اليوم جيدة، تصرفاتك ستحدد مصيرك.