وفاة شخص وإصابة 8 آخرين في حوادث متفرقة بدبي

قال العقيد جمال محمد البناي، مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة في شرطة دبي، إن شوارع دبي شهدت خلال الأيام الماضية وقوع عدد من الحوادث، نتج عنها تسجيل حالة وفاة واحدة وإصابة (8) أشخاص بإصابات متنوعة بين البسيطة والمتوسطة والبليغة.

وأوضح أن الحادث الأول وقع في الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الأحد الماضي حين انحرفت شاحنة من مسارها الصحيح وتدهورت ثم دهست شخصا مزارعا على شارع الرباط بالاتجاه إلى بردبي، وأسفر عن الحادث وفاة المزارع متأثرا بإصاباته البليغة.

وأضاف أن الحادث الثاني وقع في منطقة مزيريع عند الساعة الرابعة والنصف مساء نفس اليوم حين اصطدمت مركبة بحاجز حديدي ثم تدهورت الأمر الذي أدى إلى اشتعال النيران في المركبة، وأسفر الحادث عن إصابة السائق بإصابات بليغة.

وفي حادث آخر أصيب شخص بإصابات بليغة نتيجة اصطدام دراجته النارية بمركبة خفيفة على شارع الشيخ محمد بن زايد بالاتجاه إلى الشارقة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما أصيب شخص بإصابات بليغة في حادث دهس وقع في الساعة الثالثة والنصف من مساء يوم الإثنين الماضي على شارع الشيخ محمد بن زايد، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ولفت العقيد البناي إلى أن (5) أشخاص اصيبوا بإصابات تراوحت بين البليغة والمتوسطة نتيجة اصطدام حافلة كانوا يستقلونها بالحاجز الإسمنتي عند الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاثنين على شارع الشيخ زايد في منطقة سيح شعيب، وأسفر عنه إصابة السائق و(4) أشخاص كانوا برفقته بإصابات متفاوتة، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف العقيد البناي أن شاحنتين احترقتا على شوارع مختلفة من الإمارة، ولم تسفر عن أية إصابة، كما لحق أضرار بليغة بالشاحنة. حيث تم أغلاق الحركة لفترة من الوقت على تلك الشوارع لتسهيل مهمة رجال الدفاع المدني ومن ثم تم فتحها بعد إزاحة الشاحنات من على الطريق.

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