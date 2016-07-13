«خليفة الإنسانية» تتلقى تبرعاً بقيمة 2 مليون درهم من جلوبال للطاقة

تلقت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية مليوني درهم من شركة " جلوبال للطاقة " لدعم المبادرات الإنسانية التي تنفذها المؤسسة في اليمن وذلك مساهمة من الشركة لمد يد العون والتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق في ظل الظروف الصعبة الراهنة التي يشهدها.

وقال مصدر مسؤول في مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية إن مبادرة شركة جلوبال للطاقة تؤكد عمق العلاقة التي تسعى المؤسسة إلى تكريسها بين مؤسسات القطاع الخاص مع المؤسسات الإنسانية التي تنعكس إيجابا على المجتمع بكل فئاته في مختلف المجالات.

وأضاف أن هذه العلاقة التكاملية بين القطاعين الإقتصادي والإنساني تسهم في تحسين الأداء وتطوير المبادرات التي تقدمها المؤسسة سواء داخل أو خارج الدولة.

يأتي ذلك في إطار التزام الشركة نحو مسؤوليتها الاجتماعية لدعم مؤسسات النفع العام وفي طليعتها مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية التي لها تواجد إنساني كبير في اليمن وجهود إنسانية متواصلة.

وتسلم سعادة محمد حاجي الخوري المدير العام للمؤسسة شيك الدعم المالي من بيتر دين بووغرت الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال للطاقة وذلك في مقر المؤسسة في أبوظبي.