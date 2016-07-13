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عبدالله بن زايد يفتتح المبنى الجديد لسفارة الدولة في اليونان

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افتتح سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أمس المبنى الجديد لسفارة الدولة في العاصمة أثينا بحضور معالي نيكوس كوتزياس وزير الخارجية اليوناني.

ورفع سموه ووزير الخارجية اليوناني علم دولة الإمارات أمام مبنى السفارة وأزاح الستار عن اللوحة التذكارية إيذانا بافتتاح المبنى الجديد.

وتفقد سموه أقسام المبنى الجديد واستمع إلى شروح مفصلة عنه.

حضر حفل الافتتاح سعادة سلطان محمد ماجد العلي سفير الدولة لدى الجمهورية اليونانية وعدد من السفراء الأجانب لدى العاصمة اليونانية إضافة إلى عدد من الشخصيات البارزة في اليونان.

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