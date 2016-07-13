علاج مليون مريض بفيروس C بالأدوية الجديدة وزيادة المراكز إلى 100

أكد الدكتور جمال عصمت أستاذ الكبد عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية مستشار منظمة الصحة العالمية للفيروسات الكبدية أنه تم علاج ما يقرب من مليون مريض بفيروس سى حتى الآن بالأدوية الجديدة، وزيادة عدد المراكز التابعة للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية إلى 100 مركز.

وقال الدكتور جمال عصمت فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن علاج فيروس سى أصبح متاحا الآن لجميع المرضى، سواء من خلال نفقة الدولة، أو التأمين الصحى أو التعاقدات، موضحا أنه تم التوسع فى مراكز العلاج لتصبح أكثر من 100 مركز بعد أن كانت 23 مركز فى عام 2014.

وأشار إلى أن شركات الأدوية المصرية كان لها دور فى توفير المثائل المصرية للأدوية الجديدة لعلاج فيروس سى، التى تكافح جميع حالات فيروس سى بكفاءة عالية وسعر زهيد.

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