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محكمة الأسرة تحقق في ثروة إبراهيم سعيد لتحديد قيمة نفقة نجله

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محكمة الأسرة تحقق في ثروة إبراهيم سعيد لتحديد قيمة نفقة نجله محكمة الأسرة تحقق في ثروة إبراهيم سعيد لتحديد قيمة نفقة نجله

 

إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك السابق ونجله – أرشيفية

أحالت محكمة أسرة المعادي، اليوم الأربعاء، دعوى نفقة الصغير المقامة من ابتسام كامل، الشهيرة بـ”شهد عبد الله”، زوجة لاعب الزمالك والأهلي السابق إبراهيم سعيد، للتحقيق.

وجاءت الإحالة، للوقوف على ثروة ودخل اللاعب الحقيقي لتحديد قيمة نفقة نجله الشهرية، حسبما أفاد مراسلنا.

وكان هيثم حمد الله، دفاع زوجة “سعيد”، قد قدم للمحكمة حافظة مستندات تحوى التحري الذي يثبت أن اللاعب يعمل بالمكتب الإداري لنادي جولدي.

كما قدم صورة من عقده مع النادي الأهلي، والذي يثبت تقاضيه 600 ألف جنيه نظيره لعبه له، وكذلك عقده مع نادي الزمالك بقيمه 2 مليون و520 ألف جنيه، بحسب دفاع مقيمة الدعوى.

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