30 يوليو.. الحكم في دعوى إغلاق «فيسبوك» و«تويتر»

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، مد أجل الحكم في الدعوى القضائية المقامة من المحامي محمد حامد سالم، والمطالبة بغلق مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و”تويتر”، لاستخدامهما في التحريض على أعمال العنف، لجلسة 30 يوليو.

وجاء التأجيل، للنطق بالحكم، فيما قدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية معروف مختار، وإبراهيم سيد، حسبما أفاد مراسلنا.

وقالت الدعوى، والتي حملت رقم 79798 لسنة 68 قضائية، إن ” أجهزة الاستخبارات الخارجية استخدمت مواقع التواصل قبل ثورة 25 يناير وحتى الآن، في إشعال التظاهرات، والتحريض على أعمال العنف والقتل، وإشعال النيران في الممتلكات العامة والخاصة داخل مصر”.

وأضافت أن ” تلك المواقع تعمل دون ترخيص، وأصبحت منبرًا للشائعات، حيث أنه لا توجد رقابة عليها، بغرض التحقق من شخصيات ناشري تلك الشائعات”.

> وأشارت الدعوى إلى أن ” هذين الموقعين يعدان وسيلة للاستغلال من قِبل العناصر المجهولة والإرهابية لإنشاء حسابات مزيفة ووهمية، بغرض نشر الشائعات والنصب على المواطنين، والتحريض والتخطيط للأحداث الإرهابية بالبلاد”.