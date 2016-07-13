"تموين الإسكندرية" تضبط 6 أطنان أرز تم حجبها عن الأسواق

شن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، بمديرية أمن الإسكندرية، حملة تموينية مكبرة بدوائر أقسام المدينة لتحقيق الانضباط فى القطاع التموينى وإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية.إعلان - Ads إعلان - Ads
>- "تموين الإسكندرية" تشن حملة على المطاحن وتسحب عينات عشوائية من القمح والدقيق
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وأسفرت الحملة عن ضبط "علاء الدين. ا" - 50 سنة صاحب مخزن مواد غذائية لحيازته 6 أطنان من الأرز تم تخزينها بمخازن المؤسسة وحجبها عن التداول بالأسواق، و"فرج. ف" - 45 سنة صاحب مخزن لحيازته 1.100 طن من العجوة جميعها بدون بيانات تجارية وبها تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.
كما تم ضبط "علاء. م" - 36 سنة بائع أسماك لحيازته وعرضه للبيع 125 كجم من أسماك البقرة السامة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، و"أحمد. م"- 20 سنة صاحب محل عصائر لحيازته وعرضه للبيع 176 كحم عصائر متنوعة و100 كجم من الفواكه "جوافة – مانجو" 50 كجم دوم وعرق سوس " جميعها بدون بيانات تجارية وبها تغير فى الخواص وغير صالح للاستهلاك الآدمى.
>- "تموين الإسكندرية" تشن حملة على المطاحن وتسحب عينات عشوائية من القمح والدقيق
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